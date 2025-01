Neues Pokémon TCG Pocket-Detail zur Tauschfunktion enthüllt, das unsere größte Befürchtung bestätigt

Seit Donnerstag wissen wir auch das letzte wichtige Detail zur Tauschfunktion.

Vor wenigen Stunden wurde nicht nur die neue Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" für Pokémon TCG Pocket offiziell angekündigt, auch hat uns das Entwicklerteam die letzten wichtigen Details zur Tauschfunktion verraten. Darunter der konkrete Release und auch, welche Währung wir für das Feature benötigen. Dabei wurde leider auch bestätigt, was wir im Vorfeld der Ankündigung bereits befürchtet hatten.

Alles Wichtige zum neuen Set an Karten findet ihr übrigens hier:

Wann erscheint die Tauschfunktion für TCG Pocket?

War zuvor lediglich bekannt, dass es noch im Januar losgeht, wissen wir es jetzt ganz genau. Demnach könnt ihr die Tauschfunktion ab dem 29. Januar nutzen.

Weiter unten im Artikel erklären wir euch noch einmal ganz genau, wie das Tauschen funktioniert.

Benötigte Währung für Tauschfunktion bekannt

Um eure Karten in Pokémon TCG Pocket mit euren Freund*innen zu tauschen, benötigt ihr gleich zwei neue Währungen: Tausch-Sanduhren und Tausch-Marken! Wie wir an die beiden Items gelangen, ist derweil noch unklar.

Klar ist hingegen, dass die Tauschfunktion zum Release mit einer weiteren Einschränkung daherkommt. Getauscht werden können vorerst lediglich Karten der Sets "Unschlagbare Gene" und "Mysteriöse Insel". Die Auswahl an tauschbaren Karten soll jedoch in zukünftigen Updates erhöht werden.

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Befürchtungen bestätigt: Noch bevor genaue Details zur Tauschfunktion enthüllt wurden, hatten wir, aber auch viele Fans des Sammelkartenspiels bereits befürchtet, dass das neue Feature mit weiteren Währungen daherkommt. Zwar hatten wir bis zuletzt gehofft, dass wir unseren angehäuften Funkelstaub für den Tausch nutzen können, die Erfahrungen aus zahlreichen F2P-Games ließen uns jedoch stark daran zweifeln.

Speziell Free 2 Play-Spiele sind dafür bekannt, Systeme mit vielen unterschiedlichen Währungen zu verkomplizieren und Fortschritt dadurch einzuschränken. Das war bereits zuvor in Pokémon TCG Pocket so und ändert sich auch nicht mit Einführung der Tauschfunktion.

So funktioniert die Tauschfunktion in Pokémon TCG Pocket

Abschließend fassen wir für euch noch einmal alles Wichtige zur Tauschfunktion zusammen, damit ihr zum Release am 29. Januar bestens vorbereitet seid:

Der Tausch funktioniert ausschließlich unter befreundeten Spieler*innen

Es können nur Karten mit der gleichen Seltenheitsstufe untereinander getauscht werden

untereinander getauscht werden Es können zum Release lediglich Karten der Sets "Unschlagbare Gene" und "Mysteriöse Insel" getauscht werden

getauscht werden Folgende Kartentypen könnt ihr tauschen: Diamant-Stufe 1-4, 1 Stern

Items notwendig: Um zu tauschen, benötigt ihr Tausch-Sanduhren und Tausch-Marken.

Bevor die Tauschfunktion erscheint und das neue Set am 30. Januar an den Start geht, könnt ihr euch durch 5 Siege am Stück noch ein neues Emblem sichern. Aktuell findet zudem ein massiver Auflauf an Psycho-Pokémon statt.

Jetzt, wo alle Details bekannt sind, wie findet ihr die Tauschfunktion und werdet ihr sie nutzen, um eure noch fehlenden Pokémon zu bekommen?