In Pokémon TCG Pocket können wir bald Evoli-Karten bekommen, für die wir in der physischen Version unser Konto leerräumen müssten

Das beliebte Pokémon Evoli und seine Entwicklungen bekommen 2025 viele Karten - physisch sowie digital.

Pokémon TCG Pocket hält sich weiterhin am Rhythmus der monatlichen Releases und veröffentlicht in der kommenden Woche mit “Evoli-Hain“ die zweite Mini-Erweiterung seit dem großen Alola-Set. Der Name verrät’s schon, denn dieses Mal stehen Evoli und seine Entwicklungen im Mittelpunkt – und an die Karten werdet ihr ab nächster Woche im Mobile Game wohl einfacher als im realen Leben kommen.

Garantierte Evoli-Karten, anders als in echt

Die Eeveelutions – abgeleitet aus der englischen Bezeichnung für Evoli, also “Eevee“; so werden Evoli und seine Entwicklungen umgangssprachlich genannt – stehen eindeutig im Mittelpunkt des neuen “Evoli-Hain“-Sets. Das verraten uns Name, Trailer sowie die gezeigten Pokémon-, Item- und Support-Karten.

0:43 Pokémon TCG Pocket enthüllt neues Booster-Set und stellt Evoli ins Rampenlicht

Das ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Eeveelutions in den Mittelpunkt eines Kartenspiels gerückt werden. Am 17. Januar 2025 ist die Erweiterung “Prismatische Entwicklungen“ für das physische Sammelkartenspiel erschienen, die seitdem meistens in den Läden fehlt und nur von Scalpern über das Internet zu horrenden Preisen angeboten wird.

Zeitweise war die beliebte Top-Trainer-Box nur zum doppelten oder gar dreifachen der unverbindlichen Preisempfehlung (54,99 Euro) verfügbar. Schauen wir uns jetzt die Lage auf der Online-Verkaufsplattform cardmarket.com an, müsst ihr für deutsche Boxen immer noch mindestens 15 Euro mehr auf den Tisch legen.

Evoli in TCG Pocket

Das Evoli-Set in TCG Pocket ist keine Kopie und auch kein direkter Ersatz für das physische “Prismatische Entwicklungen“-Set. Dennoch teilen beide Erweiterungen dieselben Star-Pokémon. Für TCG Pocket bedeutet das konkret die folgenden Neuerungen:

Noch mehr Evoli: Für Pokémon TCG Pocket sind bereits einige Evoli-Karten mit Entwicklungen erschienen, die sich insbesondere im Fall von Folipurba ex zeitweise in der Meta etablieren konnten. Nun sind nicht nur eine weitere Evoli-Karte, sondern auch sämtliche Entwicklungen verfügbar.

Als Bonus könnt ihr dank der Fähigkeit des neuen Evoli ex insgesamt vier Evoli-Karten mitsamt euren Wunsch-Entwicklungen in einem Deck spielen. Neue Unterstützungskarten verstärken die neuen Evoli-Decks.

Passende Unterstützungskarten: Die Eeveelutions-Trainerin Cosima bekommt eine Unterstützer-Karte, mit deren Hilfe ihr nicht bloß Einsicht in eine Unterstützer-Karte des gegnerischen Decks bekommt, sondern deren Effekt auch gleich aktiviert.

Die Item-Karte Evoli-Rucksack hat zwei Effekte, von denen ihr einen auswählen müsst. So werden die Angriffe eurer Eeveelutions für eine Runde um 10 Schadenspunkte stärker oder ihr heilt Evoli mitsamt seinen Entwicklungen auf eurer Spielfeldseite um 20 Lebenspunkte.

Welche Karten sonst noch Evoli und Co. stärker machen, erfahren wir spätestens am 26. Juni 2025. Dann erscheint nämlich die A3b-Erweiterung “Evoli-Hain“ für Pokémon TCG Pocket.

Wie sieht euer Hype-Level für das kommende TCG-Pocket-Set aus? Meint ihr, dass Evoli den Ultrabestien ganz schnell das Rampenlicht stehlen wird?