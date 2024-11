Pokémon TCG Pocket und das Geheimnis um die verschollene Promo-Karte Nr. 8 - dieses Pokémon könnte dahinterstecken

Was ist mit der Promo-Karte Nummer 8 los?

Wer in Pokémon Trading Card Game Pocket zu den fleißigen Sammler*innen zählt, dürfte es vielleicht schon aufgefallen sein: Im Kartendex wird eine Promo-Karte unterschlagen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die Karte mit der Nummer 008/P-A. Aber wieso ist das so und welche Karte könnte dahinterstecken? Nachdem die Community sich dem Geheimnis angenommen hat, haben wir nun mutmaßlich die ersten Antworten.

Bereits kurz nach Release wurden Spieler*innen darauf aufmerksam: Unter den Promo-Karten fehlt die mit der Nummer 008/P-A (P=Promo, A=1. Erweiterung Unschlagbare Gene). Schauen wir uns in der Übersicht die Promo-Karten mit ihren Nummerierungen nämlich genauer an, wird klar, dass da etwas nicht stimmt. Auf die Unterstützer-Karte von Professor Eich mit der Nummer 7 folgt nämlich die Premium-Pikachu-Karte mit der Nummer 9. Außerdem wird für die Karte kein leerer Slot angezeigt, sobald wir die vollständige Kartendex-Ansicht aktivieren.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder können die Entwickler*innen nicht richtig zählen, oder aber es steckt Absicht dahinter. Da wir und die Community von Letzterem ausgehen, folgen weitere Fragen: Um welche Karte handelt es sich, wann wird sie enthüllt und wie bekommen wir sie?

Natürlich haben sich findige Spieler*innen diesem Mysterium angenommen und zumindest teilweise eine plausible, wenn auch nicht offizielle Antwort gefunden.

In den Spieldateien finden sich bislang keine direkten Hinweise auf die verschollene Karte, dafür aber indirekt. So soll nämlich die Promo-Karte 010/P-A ein bisher nicht angekündigtes Mewtu sein, das wir während einer Mission erhalten können sollen:

Wenn wir jetzt noch bedenken, dass damit nach der Professor Eich-Karte Pikachu und Mewtu folgen, die zusammen mit Glurak die drei Pokémon darstellen, die die erste Erweiterung Unschlagbare Gene auf den Boosterpacks und mit Immersionskarten präsentieren, liegt es eigentlich nahe: Bei der verschollenen Promo-Karte Nr. 8 muss es sich um ein Glurak handeln.

So I tweeted yesterday that we know promos 001 to 024 but promo 008 is missing



It's got to be Charizard right ??? Right ???#PokemonTCGPocket pic.twitter.com/zJxMU0TQBh