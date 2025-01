Bestimmte Pokémon-Karten in TCG Pocket zeigen Orte aus den Game Boy-RPGs und jetzt fällt es uns wie Schuppen von den Augen

Die beiden Hochhäuser im Hintergrund sind in der Kanto-Region von Pokémon Rot und Blau zu verorten.

Pokémon TCG Pocket lockt mit dem Sammeln von Karten und spannenden Duellen. Der Sammeldrang wird aber nicht nur durch die Stärke und Seltenheit der Karten gefördert, sondern auch durch die tollen Artworks. Die könnt ihr bei Immersionskarten sogar animiert genießen. Spieler*innen auf Reddit zeigen nun aber, dass auch andere Designs einen genaueren Blick wert sind.

Fans entdecken auf den Karten Orte aus der Kanto-Region

So beweist unter anderem Redditor asch_win ein wachsames Auge und entdeckte im Artwork der Habitak-Karte im Hintergrund die Stadt Prismania City aus der Kanto-Region.

In Prismania City befindet sich nicht nur die Pflanzen-Arenaleiterin Erika, sondern auch die Glücksspielhalle von Team Rocket sowie das Einkaufscenter, das auf dem Bild zu sehen ist. Das Habitak auf dem Artwork befindet sich wahrscheinlich auf Route 16, wo es übrigens auch in den Spielen zu finden ist.

Von diesem Beitrag inspiriert, hat sich der User jteede mit eigenen Funden gemeldet. Diese betreffen die Karten der Pokémon Digda, Alpollo, Dodu und Rattfratz.

So verortet jteede die Full-Art-Karte von Digda vor der Digda-Höhle, die in den ersten Editionen als Verbindungstunnel zwischen Orania City und Marmoria City dient. Das Geister-Pokémon Alpollo befindet sich hingegen in Lavandia, direkt zwischen dem Pokémon-Center und dem furchteinflößenden Pokémon-Turm.

Das Artwork der Dodu-Karte zeigt zwar keine prägnanten Gebäude im Hintergrund, jedoch erinnern der Zaun sowie die roten Straßenlaternen an den Radweg von Route 17. Außerdem suggeriert der oder die Künstler*in in der Zeichnung ein gewisses Tempo, weswegen wir uns gut vorstellen können, dass das Flug-Pokémon nur so über die Strecke brettert.

Zuletzt vermutet jteede, dass die Rattfratz-Karte das Anfangsdorf Alabastia zeigen könnte, genauer gesagt die Rückseiten der beiden einzigen dort stehenden Wohnhäuser – zumindest von den ersten Büscheln des hohen Grases aus, das das kleine Dorf von der ersten Route des Spiels trennt.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Die Beispiele, die wir aus der Community mit euch geteilt haben, sind dabei nicht einmal allumfassend. So können wir in den Kommentaren eines Reddit-Threads wohl eines der bekanntesten Artworks der bisher erschienenen Karten entdecken, das ebenfalls auf einen bekannten Ort hinweist.

Redditor HankyPankyKong teilt die Full-Art-Version von Relaxo, das es sich auf den Stegen von Route 12 gemütlich macht. Die Karte könntet ihr bereits als Teil einer Karten-Kombination mit anderen Karten wie Myrapla und Bluzuk kennen. Die Karten der anderen Pokémon zeigen dieselbe Szene, nur aus einer anderen Perspektive, wodurch wir immer nur einen Teil von Relaxo sehen.

Bei einem Sammelkartenspiel bietet es sich an, diverse Anspielungen an die Spiele in den Artworks unterzubringen – vor allem, wenn die Vorlage seit so vielen Jahren besteht und eine so vielfältige Welt bietet.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Schaut ihr euch die Karten in TCG Pocket gerne genauer an und ist euch da schon selbst das eine oder andere Detail daran aufgefallen?