Pokémon TCG Pocket-Spieler schaltet alles frei und gibt weniger Geld aus als gedacht

Um alle Karten in Pokémon TCG Pocket zu sammeln benötigt ihr eine Menge Geld oder Zeit.

Das Free2Play-Spiel Pokémon TCG Pocket ist vor über drei Wochen erschienen, was genügend Zeit bot, um viele Karten zu sammeln. Ohne den Einsatz von Echtgeld dürften die meisten Spieler*innen aber noch so einige Karten davon entfernt sein, die erste Erweiterung zu vervollständigen.

Ein Redditor hat nun tatsächlich alle Karten aus dem aktuellen “Unschlagbare Gene“-Set gesammelt und verrät nicht nur, wie lange das gedauert hat und wie die Belohnungen ausfallen, sondern auch, wie viel das Ganze gekostet hat.

Spieler sammelt alle Karten und gibt dafür auch Echtgeld aus

Da Reddit mit zu den wichtigsten Plattformen gehört, wenn es um das Sammelkartenspiel geht, hat User Weens4Life dort seine Erfahrungen mit dem Komplettieren des ersten Sets von Pokémon TCG Pocket geteilt. Hier könnt ihr euch den Beitrag direkt selbst anschauen:

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Kostenpunkt für alle Karten: 1.500 US-Dollar in knapp 3 Wochen

1.500 US-Dollar in knapp 3 Wochen Kostenpunkt für den Basisdex: 200 US-Dollar in etwa 3 Tagen

200 US-Dollar in etwa 3 Tagen Insgesamt geöffnete Packungen: 1.741 Packungen

1.741 Packungen Insgesamt gesammelte Karten: 8.582 Karten

8.582 Karten Belohnungen: Abgesehen von der Gratulations-Nachricht keine

User Weens4Life hat 1.500 US-Dollar ausgegeben, um alle Karten des Unschlagbare Gene-Sets zu sammeln. Das steht im Gegensatz zu den 200 US-Dollars, die der User für die Komplettierung des Basisdexes ausgegeben hat. Für den benötigen wir nämlich nicht alle Karten-Varianten eines Pokémon, die sich auch in der Seltenheit unterscheiden, sondern nur irgendeine davon.

So kam es etwa, dass Weens4Life für das Sammeln seiner letzten drei Karten (Bisaflor-ex, Gengar-ex und Machomei-ex, alle Secret Rare, was der 2-Sterne-Seltenheitsstufe entspricht) verhältnismäßig das meiste Geld ausgegeben hat. Insgesamt schätzt Weens4Life die Ausgaben allein für die drei Karten auf 500 bis 700 US-Dollar.

User Weens4Life wird laut eigenen Angaben diesen Selbstversuch bei zukünftigen Kartensets aber nicht mehr wagen. Weens4Life spiele vor allem wegen der Kartenduelle, für die kein komplettes Set notwendig ist.

Sammlung ohne Echtgeld komplettieren

Weil aber längst nicht alle Spieler*innen so viel Geld für ein Game ausgeben möchten (selbst, wenn die Karten teilweise wirklich schön aussehen), gibt es auch schon Berechnungen dafür, wie lange die Komplettierung der Kartensammlung ohne Einsatz von echtem Geld dauern würde.

Nachdem erst 655 Tage geschätzt wurde, sind mittlerweile 1.103 Tage der neue Stand der Dinge. Multiplizieren wir die Zahl mit 2 (weil wir so viele Packungen am Tag ohne Premium Pass öffnen können), kommen wir auf 2.206 Packungen. Wenn wir davon großzügig ein paar Packungen abziehen, weil wir etwa Glück bei der Wunderwahl hatten oder Pack-Punkte gegen Karten getauscht haben, nähern wir uns der finale Anzahl geöffneter Packs von Redditor Weens4Life.

Mehr über die Berechnungen für das Free-2-Play-Modell findet ihr in diesem Artikel:

Ausgaben halten sich (noch) in Grenzen

Pokémon TCG Pocket hat gerade einmal drei Wochen nach seiner Veröffentlichung bereits über 120 Millionen US-Dollars an Einnahmen generiert. Das reicht noch nicht an Pokémon Go heran, ist aber schon beachtlich. Die Ausgaben von Redditor Weens4Life sind da aber trotzdem nur Tropfen auf den heißen Stein.

Die Monetarisierung fällt bei dem aktuellen einzigen Set in Pokémon TCG Pocket noch vergleichsweise harmlos aus. Gatcha-Spiele wie etwa Genshin Impact verdienen durch ihren Spieler*innen, die an seltene Spielfiguren gelangen wollen, teilweise mehrere hundert Euro im Monat. Allerdings steht das Sammelkartenspiel auch erst noch am Anfang.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr für Pokémon TCG Pocket bereits Geld ausgegeben?