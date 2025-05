Pokémon TCG Pocket-Leak teast Mini-Set mit neuen Bestien an und soll schon diesen Monat erscheinen

Laut dem Leak erwarten euch noch mehr Pokémon-Karten aus der Alola-Region.

Wie viele Karten konntet ihr beim frischen “Hüter des Firmaments“-Sets bereits sammeln? Die neue Erweiterung ist gerade einmal vor einer Woche erschienen und Leaks lassen uns erneut in die Zukunft von Pokémon TCG Pocket schauen. Und die sieht so aus, als ob sie noch mehr Pokémon aus der Alola-Region bereithält.

Leaks zur Mini-Erweiterung “A3a“

Bisher ist über das neue A3a-Set noch wenig bekannt. Dennoch steht der Releasetermin laut dem bekannten Pokémon-Leaker Centro LEAKS bereits fest: Das nächste Set soll noch diesen Monat erscheinen – und zwar am 29. Mai 2025.

Ebenfalls bekannt ist, dass die Ultrabestien aus den Editionen Sonne und Mond mit der neuen Erweiterung in Pokémon TCG Pocket eingeführt werden sollen.

0:49 Pokémon TCG Pocket-Trailer zeigt erste Karten der neuen Boosterpacks 'Hüter des Firmaments'

Releasetermin: Der Releasetermin der neuen Erweiterung ist knapp einen Monat nach der Veröffentlichung von “Hüter des Firmaments“ gesetzt. Auch wenn das schon recht bald ist und die meisten Free-2-Play-Spieler*innen bis dahin noch nicht alle Karten der aktuellen Erweiterung gesammelt haben werden, erscheint der Termin für uns realistisch.

Pokémon TCG Pocket hat in der Zeit seit seinem Release am 30. Oktober 2024 die unterschiedlichen Sets immer wieder im 1- oder 1,5-Monatstakt veröffentlicht. Somit würde sich das A3a-Set ideal in dieses Muster einfügen.

Ultrabestien: Neben dem Releasetermin wurden über Datamining auch Daten zu Karten für die Ultrabestien gefunden. Dabei handelt es sich um mysteriöse Pokémon aus einer anderen Dimension, die sich von ihren Artgenossen unterscheiden und die Alola-Region heimsuchen.

Die Designs der Ultrabestien unterscheiden sich deutlich von den anderen Pokémon.

Ihre Einführung in Pokémon TCG Pocket würde insofern Sinn machen, weil das “Hüter des Firmaments“-Set bereits einige Pokémon aus der Alola-Region ins mobile Sammelkartenspiel gebracht hat. Außerdem sind die Ultrabestien Teil des physischen Sammelkartenspiels und könnten damit den Entwickler*innen als Inspiration dienen. Der Zeitpunkt zur Einführung der Ultrabestien wäre mit der nächsten Erweiterung also sinnvoll gesetzt.

Wie immer bei Leaks möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr die Informationen mit Vorsicht genießen solltet.

Bei Pokémon TCG Pocket haben sich vergangene Leaks in der Regel als richtig herausgestellt, Gewissheit wird aber erst der nächste Trailer des Mobile Games oder eine Bestätigung von offizieller Seite geben.

Bis dahin gibt es aber mit den 239 neuen Karten der A3-Erweiterung ohnehin genug Päckchen zu öffnen.

Welche Karten wünscht ihr euch für eine kommende Erweiterung aus der Alola-Region?