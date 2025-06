Pokémon TCG Pocket: Eine Karte aus dem neuen "Evoli-Hain"-Set könnte die aktuell mächtigsten Decks komplett lahmlegen

Obwohl Nachtara noch keine ex-Karte bekommt, hat es bereits einen mächtigen Angriff im “Evoli-Hain“-Set.

Es hat kein Jahr gedauert, bis Pokémon TCG Pocket das beliebte Pokémon Evoli und seine Entwicklungen – umgangssprachlich als Eeveelutions bekannt, aus dem Englischen Namen für Evoli “Eevee“ – in den Mittelpunkt des mobilen Sammelkartenspiels rückt.

Damit die niedlichen Taschenmonster mit den mächtigen Legendarys vergangener Erweiterungen mithalten können, haben einige von ihnen mächtige Effekte verpasst bekommen.

Nachtara als Anti-Meta-Karte

Vergangene Woche haben die Entwickler*innen von Pokémon TCG Pocket das nächste Set angekündigt, das unter dem Namen “Evoli-Hain“ erscheint. Deswegen möchten wir uns die Phase-1-Karte Nachtara im Detail anschauen, weil sie einen unscheinbaren, aber womöglich mächtigen Effekt in Spiel bringt.

Nachtara entwickelt sich aus den Basis-Karten Evoli sowie Evoli ex aus dem kommenden A3b-Set “Evoli-Hain“. Seine Attacke Finstere Fesseln ist der Schlüssel zum Durcheinanderwirbeln der aktuellen Meta. Für eine Finsternis-Energie fügt ihr dem gegnerischen aktiven Pokémon 40 Schaden zu. Die überschaubare Schadenszahl erklärt sich mit dem Effekt, der mit dem Angriff ebenfalls einhergeht:

Sollte das verteidigende Pokémon ein Basis-Pokémon sein, kann es im nächsten Zug nicht angreifen.

Der Effekt von Nachtaras Angriff ist beeindruckender als der zugefügte Schaden.

Ein Blick auf die aktuellen Meta-Decks zeigt uns, dass viele legendäre Basis-Pokémon die Duelle dominieren. Das trifft insbesondere auf die Ultrabestien-Decks mit Masskito ex und Schlingking ex zu, deren Schadensausteilung von den mächtigen Basis-Pokémon abhängig ist. Aber auch ältere Decks mit Darkrai ex und Giratina ex als Star-Karten dürften vom neuen Nachtara aufgehalten werden.

Der Effekt von Nachtara erinnert an die Blitz-Variante von Choreogel. Dieses Basis-Pokémon kann von ex-Pokémon keinen Schaden bekommen, auch wenn zusätzliche Effekte der Angriffe dennoch durchgehen. So ist Choreogel zu einer praktischen Tech-Karte geworden, bei der es sich lohnt, darüber nachzudenken, sie ins Deck zu nehmen.

Das könnte auch bei Nachtara der Fall werden – besonders für die Eeveelutions-Trainer unter euch, die ohnehin vier Evoli-Karten in ein Deck packen. Alle anderen müssen sich überlegen, ob sich die Aufnahme von vier zusätzlichen Karten (2x Evoli und 2x Nachtara) als Tech-Wahl lohnt.

Die Grenzen von Nachtara

Obwohl Nachtara mächtige Basis-Pokémon also potenziell komplett außer Gefecht setzt, gibt es starke Meta-Karten mit entwickelten Pokémon wie Glurak ex oder Solgaleo ex. Gegen die hat Nachtara mit seinen vergleichsweise läppischen 100 Lebenspunkten und 40 Schaden pro Angriff keine Chance.

Außerdem dürfte Masskito ex mit zwei Kagurons auf dem Feld von Nachtaras Effekt unbetroffen bleiben. Die Karten haben eine merkwürdige Interaktion, bei der zwei Kagurons Masskito ex von der aktiven Position auf die Bank und wieder zurücktauschen können.

Passiert das, dann kann Masskito ex seinen Big-Beat-Angriff zweimal hintereinander einsetzen, weil der Aussetz-Effekt beim Tausch auf die Pokémon-Bank nicht mehr gilt. Das könnte auch bei Nachtaras Attacke der Fall sein.

Wie sich Nachtara genau in die Meta etabliert, werden die Tage und Wochen nach dem Release des A3b-Sets zeigen. Die “Evoli-Hain“-Karten erscheinen am 26. Juni 2025 für Pokémon TCG Pocket.

Auf welche Karten aus dem kommenden A3b-Set “Evoli-Hain“ habt ihr ein Auge geworfen?