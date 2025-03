Pokémon TCG Pocket: Das Wunderwahl-Event ist so gut wie noch nie - Gibt euch Chance auf mächtige Meta-Karte

Manaphy gibt es seit "Kollision von Raum und Zeit". Jetzt ist es so einfach wie noch nie, die Karte zu ergattern.

Pokémon TCG Pocket ist die mobile, aber auch abgeänderte Version des physischen Sammelkartenspiels, in der ihr zahlreiche Möglichkeiten habt, um Karten zu sammeln. Neben dem Öffnen von Päckchen finden regelmäßig Wunderwahl- und Drop-Events statt, die eure Sammlung mit zusätzlichen Exemplaren beglücken.

Vor allem die Wunderwahl hatte bis jetzt schicke und einzigartige Versionen der Taschenmonster parat. Im aktuellen Event könnt ihr aber auch endlich ein ziemlich nützliches Pokémon ergattern, das in Meta-Decks nicht fehlen darf.

Wunderwahl-Event bringt nützliche Manaphy-Karte

Im aktuellen Wunderwahl-Event, das vom 10. bis 24. März 2025 dauert, könnt ihr neben den üblichen Währungen die beiden Pokémon Manaphy und Relaxo ziehen.

Während das Artwork der Relaxo-Karte ganz schick ist, könnt ihr an dessen Attacke Kollaps schnell erkennen, wieso diese Karte noch keine Verwendung in Decks findet.

Für vier Energien fügt Relaxo aus dem neusten Set “Licht des Triumphs“ mit der Attacke Kollaps 100 Schadenspunkte zu und schläft danach ein – im Idealfall wacht es per Münzwurf vor eurer nächsten Runde auf, ansonsten ist es nach den 100 teuren Schadenspunkten nutzlos. Der Nutzen der Karte könnte jedoch steigen, sobald weitere Spielmechaniken den Schlaf-Status verstärken.

Deswegen ist Manaphy so gut

Manaphy ist der eindeutige Star des Wunderwahl-Events und in seiner ursprünglichen Form seit der Erweiterung “Kollision von Raum und Zeit“ dabei. Seit dessen Einführung ist es nämlich fester Bestandteil von energiehungrigen Wasser-Decks wie Palkia ex und Garados ex.

Mit seiner Attacke Geschenk des Meeres fügt Manaphy zwar keinen Schaden zu, macht dafür aber etwas umso Nützlicheres. Es legt an insgesamt zwei Pokémon auf eurer Bank jeweils eine Wasser-Energie an.

Damit könnt ihr eure Wasser-Pokémon zügiger aufladen, ohne auf den Glücksfaktor von Karten wie etwa der mächtigen Unterstützerin Misty angewiesen zu sein. In Kombination mit Aquana aus dem Set “Mysteriöse Insel“, das mithilfe seiner Fähigkeit Wegspülen Wasser-Energien von der Bank auf Pokémon in der aktiven Position verschieben kann, klappt das sogar noch schneller.

0:57 Pokémon TCG Pocket stellt per Trailer das neue Booster-Set "Triumphierendes Licht" vor

Autoplay

Der übliche Weg, um an das nützliche Pokémon Manaphy zu gelangen, ist über die Palkia-Booster-Packungen aus dem Set “Kollision von Raum und Zeit“.

Obwohl es durch die Zwei-Diamanten-Seltenheitsstufe kein besonders rares Exemplar ist, beträgt seine Pull-Rate durch die vielen anderen Karten im Set ein wenig mehr als vier Prozent. Wenn ihr bisher also noch nicht das Glück oder die Kapazitäten hattet, um an die Karte zu kommen, ist das aktuelle Wunderwahl-Event die beste Möglichkeit.

Welches Wunderwahl-Event aus Pokémon TCG Pocket hat euch bis jetzt am meisten gefallen?