Problemkarte Misty: Pokémon TCG Pocket-Spieler hat das Gerede über die Stärke oder Schwäche der Karte satt und liefert den Beweis - Diese Karte ist gnadenlos overpowered

Seit dem Release von Pokémon TCG Pocket am 30. Oktober hat sich recht zügig eine erste Meta gebildet. Wenig überraschend sind zwei der drei prominent vorgestellten Karten – Pikachu-ex und Mewtu-ex – an der Spitze.

Die beiden Decks müssen sich jedoch den Platz mit Starmie-ex teilen, das nicht die einzige Karte ist, die von einer bestimmten Unterstützerin profitiert. Aber wahrscheinlich seid ihr Misty ohnehin schon begegnet, wenn ihr euch an den PvP-Matches versucht habt.

Redditor 3Questionmarks__ ist nicht die einzige Person, die sich an der Unterstützer-Karte Misty stört. Dennoch hat sich 3Questionmarks__ die Mühe gemacht und die Resultate der Münzwürfe durch die Misty-Karte nachverfolgt. Danach hat der User sie in der folgenden Tabelle für die Nachwelt dokumentiert:

Achtung, so umfangreich die Daten auch aussehen mögen, solltet ihr sie nicht hundertprozentig für bare Münze nehmen. Eine einzelne Person hat mit unterschiedlichen (!) Wasser-Decks PvP-Matches gespielt und die Daten festgehalten. Dennoch zeigt die Statistik, dass Misty definitiv einen großen Einfluss auf die Matches haben kann.

Die Daten stammen aus 281 Matches, in denen Misty in insgesamt 211 Runden gespielt wurde. Obwohl Redditor 3Questionmarks__ selbst unterschiedliche Wasser-Decks mit Misty gespielt hat, konnte er oder sie die Karte nicht in jeder Runde ausspielen.

Der User gewinnt aus den gesammelten Daten die Erkenntnis, dass Misty aktuell nicht nur unglaublich stark, sondern overpowered sei. Sobald eine Misty-Karte beim Münzwurf mindestens einmal Kopf anzeigt (und damit die entsprechende Anzahl Wasser-Energien an ein Pokémon anlegt), steige die Gewinnchance beträchtlich.

Gleichzeitig solltet ihr aber nicht außer Acht lassen, dass die Daten immer noch eine hohe Gewinnchance bei Spielen ohne den Einsatz von Misty zeigen. Die aktuellen Meta-Decks mit Wasser-Pokémon wie Starmie-ex oder Arktos-ex sind auch ohne die Unterstützer-Karte nicht zu unterschätzen.

Die Community sammelt Ideen, um Mistys Stärke auszugleichen

Um Mistys Stärke sowie Einfluss auf das Spiel etwas auszugleichen, schlägt Thread-Ersteller*in 3Questionmarks__ einige mögliche Anpassungen vor. Anstelle der unendlich möglichen Münzwürfe könnte Misty ähnlich wie Lavados-ex zwei Münzwürfe ermöglichen, deren Anzahl Kopf-Resultate sich in Wasser-Energien umwandelt.

Weil das immer noch für Pokémon wie Starmie-ex sehr stark wäre, stellt 3Questionmarks__ alternativ die Idee vor, mit Misty lediglich eine Wasser-Energie an ein Nicht-ex-Pokémon oder ein Bank-Pokémon anzulegen.

User Dangerous-Luck-1112 hat eine weitere Idee, die vorsieht, dass Misty lediglich bei Pokémon mit zwei Energien oder mehr anwendbar sei. So würden Pokémon wie Turtok-ex, die auf Misty angewiesen sind, weiterhin von der Karte profitieren. Siege in der ersten Runde wären jedoch nicht mehr möglich, wenn Misty gönnerhaft einem Arktos-ex mal wieder drei Wasser-Energien schenkt.

Wie sind eure Erfahrungen mit Misty? Und habt ihr eigene Ideen, wie die Entwickler*innen die Karte anpassen könnten?