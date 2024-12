Pokémon TCG Pocket: Diese unerwartete Promo-Karte ist der heimliche Star aus dem Bisaflor-Event und gehört in (fast) jedes Deck

Das neue Drop-Event hält eine unerwartet mächtige Karte bereit.

Euch rauben gegnerische Pikachu-Ex- oder Mewtu-Ex-Decks in Pokémon TCG Pocket den letzten Nerv? Dann versucht es doch mal mit Gesang. Also nicht falsch verstehen, jetzt bitte nicht anfangen, ein Liedchen zu trällern. Wir meinen die berüchtigte "Attacke" von Pummeluff!



Im Zuge des aktuellen Bisaflor-Drop-Events bekommt ihr nämlich eine Pummeluff-Promokarte, die unerwartet mächtig ist.

Das steckt hinter der Pummeluff-Promokarte

Pummeluff aus Pokémon TCG Pocket beherrscht in der Promo-Version die Attacke Gesang, die gegnerische Pokémon einschläfert.

Woher erhalte ich die Promo-Karte von Pummeluff? Im Rahmen des Bisaflor-Drop-Events. Hier müsst ihr Kämpfe gegen Bisaflor-Decks auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bestreiten und könnt als Zufallsbelohnung ein Pack mit einer Promokarte erhalten.

Zeitraum: Das Event läuft seit dem 29. November um 7:00 Uhr und geht noch bis zum 13. Dezember, 6:59 Uhr. Nach Ablauf des Events ist es nicht mehr möglich, Promo-Pummeluff zu bekommen.

Alle Drop-Wahrscheinlichkeiten der Event-Promokarten auf einen Blick:

Bisaflor (Full-Art) - 12,66%

Quajutsu - 15,82 %

Alpollo - 23,84%

Onix - 23,84%

Pummeluff - 23,84%

Mehr zum Bisaflor-Event lest ihr hier:

Was ist das Besondere an Promo-Pummeluff? Wie oben bereits erwähnt, beherrscht das kleine rosa Kügelchen die Attacke "Gesang", womit es wie im Anime gegnerische Pokémon einschläfern kann. Der Zustand "Schlaf" kann in Kartengefechten entscheidend sein, denn euer Gegenüber kann nicht mehr angreifen, sobald es schlummert.

In der nächsten Runde muss euer Gegner oder die KI eine Münze werfen. Damit wird entschieden, ob das schlafende Monster aufwacht oder munter weiter ratzt. Im besten Fall könnt ihr so mehrere Runden ohne Gegenangriff überstehen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Promo-Version besser als die Standard-Karte: Die Erweiterung "Unschlagbare Gene" enthält übrigens noch eine standardmäßige Pummeluff-Karte. Die beherrscht aber im Gegensatz zur Promo-Version nicht "Gesang" , sondern stattdessen lediglich den Angriff "Klaps", der feindlichen Pokémon 30 KP abzieht.

Habt ihr Pummeluff schon gezogen?