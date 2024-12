Pokémon TCG Pocket-Spieler sammelt unglaubliche 20.000 Karten und die Belohnung hat er abgestaubt

Umso mehr Karten wir in Pokémon TCG Pocket besitzen, desto besser.

Als Sammelkartenspiel zählt das Sammeln von Karten in Pokémon Trading Card Game Pocket wenig überraschend zu den Hauptzielen des Spiels. Je mehr Boosterpacks wird öffnen können, desto mehr Karten häufen sich an. Das wiederum führt dazu, dass wir nicht nur schneller den Karten-Dex vervollständigen, sondern auch die besten Decks für Kämpfe zusammenstellen können.

In der Regel reicht es in Pokémon TCG Pocket, die täglichen Gratis-Packs zu öffnen. Auch ohne den Einsatz von Echtgeld können so einige Spieler*innen bereits jetzt eine Sammlung von 1.500 oder mehr Karten aufweisen – samt doppelter Karten versteht sich. Ein Spieler hat es allerdings bereits geschafft, ganze 20.000 Karten zu sammeln und diesen Meilenstein auf Reddit geteilt (via ComicBook). Und ja, ihr habt richtig gelesen: 20.000, nicht 2.000! Die Belohnung dafür fällt allerdings vergleichsweise gering aus.

20.000 Karten - Eine kleine Belohnung für einen großen Meilenstein

Während wir in TCG Pocket munter unsere Sammlung erweitern, sacken wir auch immer wieder Belohnungen dafür ein. Nicht nur schalten wir so Trophäen frei, auch Missionen schließen wir so ab, die uns ebenfalls Items bescheren.

Gelegentlich ploppen auch Trivia-Fakten zu Pokémon auf, die zum erreichten Meilenstein passen. Bei 1.500 Karten erhalten wir etwa die Pokédex-Information, dass das Pokémon Gierspenst vor 1.500 Jahren in einer Schatztruhe entstand.

Beim Meilenstein von 20.000 insgesamt gesammelten Karten sieht die Belohnung ähnlich aus. Es wird eine Infokarte eingeblendet, die sich um Lepumentas dreht und davon berichtet, dass das Boden/Psycho-Pokémon aus einer 20.000 Jahre alten Tonstatue entstanden sein soll. Der Pokédex-Eintrag in Pokémon Saphir dazu lautet wortwörtlich:

"Lepumentas ist ein Rätsel um eine Tonstatue, die vor 20.000 Jahren von einer antiken Zivilisation geschaffen wurde. Dieses Pokémon verschießt Strahlen aus beiden Händen."

Lepumentas stammt aus der 3. Generation.

Eine sehr kostspielige Sammlung

Die eigentliche Belohnung ist in dem Reddit-Post allerdings gar nicht das Gesprächsthema Nummer 1. Vielmehr interessiert es die Community, wie es jemand jetzt schon geschafft hat, satte 20.000 Karten anzuhäufen.

Da es sich bei Pokémon TCG Pocket um ein Free2Play-Spiel mit optionalen Ingame-Käufen handelt, liegt die Antwort auf der Hand: Der Spieler hat ordentlich Echtgeld ausgegeben, um an mehr Boosterpacks zu kommen. Und damit meinen wir nicht nur ein paar Hundert Euro, sondern einiges mehr. Den wirklichen Betrag kennen wir nicht, es gibt aber in den Kommentaren eine sehr grobe Rechnung, die auf 3.400 US-Dollar kommt.

Bei einer solchen Summe wird der Spieler von der Community als "Wal" betitelt, also eine der wenigen Personen, die in Free2Play-Spielen sehr viel Geld ausgibt und so das Spiel für andere quasi mitfinanziert. Eventuell ist das der Grund, warum der Redditor mit den 20.000 Karten seinen Account wieder gelöscht hat.

An dieser Stelle wollen wir daher noch einmal darauf hinweisen, dass Pokémon TCG Pocket zwar gut ohne den Einsatz von Echtgeld gespielt werden kann, mit seinem Free2Play-Konzept aber trotzdem ein Anreiz besteht, sehr viel Geld dafür auszugeben – was unter Umständen auch zu finanziellen Schwierigkeiten führen kann.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket ist seit dem 30. Oktober 2024 als App auf iOS und Android kostenlos spielbar. Durch Events und Erweiterungen werden regelmäßig neue Karten hinzugefügt. Zuletzt wurde die Mini-Erweiterung "Mysteriöse Insel" mit über 80 neuen Karten hinzugefügt, die auch die Kämpfe und Meta-Decks noch einmal durchschüttelte.