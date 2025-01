Neues Pokémon TCG Pocket-Update ist da und bringt endlich die Tausch-Funktion

Das neue Update für Pokémon TCG Pocket bringt die Tausch-Funktion ins Spiel.

Bevor am 30. Januar das neue Set "Kollision von Raum und Zeit" neue Karten in Pokémon TCG Pocket bringt, wurde wie angekündigt am frühen Mittwochmorgen die Tauschfunktion im Sammelkartenspiel ausgerollt.

Wo finde ich das Update? Um das wenige Megabyte große Update diesmal herunterzuladen, mussten wir in den jeweiligen App-Store von iOS und Android gehen, das Spiel aufrufen und auf "aktualisieren" klicken. Sollte euch das Update also nicht direkt im Spiel angezeigt werden, wisst ihr, wo ihr suchen müsst.

Tausch-Funktion

Ab sofort könnt ihr benötigte Karten mit euren befreundeten Spieler*innen tauschen. Die Funktion findet ihr fortan im Community-Tab, wo euch ein neues Tutorial die wichtigsten Schritte erklärt.

Was ihr generell zur Tausch-Funktion wissen müsst, haben wir in folgendem Artikel für euch zusammengefasst:

Neue Tausch-Items

Um spezielle Karten zu tauschen, benötigt ihr zudem Tausch-Marken. Die bekommt ihr, indem ihr Karten mit einer Seltenheitsstufe von 3 Diamanten oder höher verbraucht.

Geht dazu in den Meine Karten-Tab, klickt auf die jeweilige Karte, die ihr verbrauchen wollt und klickt anschließend auf "Items erhalten".

Neuer Kartentyp

Sobald das neue Set am 30. Januar ausgerollt wurde, werdet ihr auch einen neuen Kartentyp im Spiel finden: Pokémon-Ausrüstung. Was es mit den neuen Trainerkarten auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Pokémon TCG Pocket bekommt neuen Kartentyp, der jedes Deck verändern könnte von Annika Bavendiek

Ein paar Problemen haben sich die Entwickler*innen im jüngsten Update ebenfalls angenommen. Darunter:

Es wurden Anpassungen an der automatischen Deck-Erstellung vorgenommen

Es wurden Anpassungen an manchen italienischen Attackennamen vorgenommen

Es wurden Anpassungen daran vorgenommen, wie bei der Wunderwahl die Ergebnisse von geöffneten Boosterpacks geteilt werden

Es wurden kleinere Anpassungen am Spieltext und an manchen Funktionen durchgeführt

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Neues Set erscheint am 30. Januar

Am Donnerstag werden in der Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" zwei neue Boosterpacks mit den Cover-Monstern Palkia und Dialga aus Gen 4 mit insgesamt 140 neuen Karten ins Spiel kommen. Wie aus dem heutigen Update hervorgeht, werden dann auch neue Fokus-Sammlungen und neue Stufenkämpfe ergänzt.

Wie ist eurer erster Eindruck von der Tauch-Funktion? Findet ihr das System fair umgesetzt oder habt ihr euch mehr erhofft?