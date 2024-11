Pokémon TCG Pocket: Verschwindet das Unschlagbare Gene-Set, wenn die neue Erweiterung kommt? Entwickler klärt endlich auf

Wird die alte Erweiterung in PTCGP durch die neue ersetzt?

Seit dem Start von Pokémon Trading Card Game Pocket können wir täglich mindestens zwei kostenlose Boosterpacks der ersten Erweiterung "Unschlagbare Gene" öffnen. So langsam haben Spieler*innen aber den Großteil der darin enthaltenen Karten gesammelt. Nachschub ist aber schon in Sicht. Zum einen gehören neue Erweiterungen zum Konzept des Sammelkartenspiels, zum anderen wissen wir schon dank Leaks, dass uns die nächste richtige Erweiterung scheinbar im Januar 2025 erwartet.

Da stellt sich auch unweigerlich die Frage: Was passiert mit der aktuellen Erweiterung, wenn eine neue ins Spiel kommt? Wird sie entfernt, was auch bedeutet, dass die wertvollen Pack-Punkte verloren gehen, oder werden die Erweiterungen koexistieren? Es hat etwas gedauert, aber jetzt haben wir endlich eine Antwort drauf – zumindest vorerst.

Die Unschlagbare Gene-Erweiterung wird in PTCGP nicht einfach ersetzt

Aktuell gibt es in Pokémon TCG Pocket mit "Unschlagbare Gene" nur eine Erweiterung, aufgeteilt in drei Boosterpack-Versionen (Glurak, Pikachu, Mewtu). Um wirklich alle Karten zu sammeln, braucht es in der Regel etwas Zeit, da auch Glück ein wichtiger Faktor ist. Umso wichtiger ist es, dass uns die Möglichkeit dazu nicht allzu schnell weggenommen wird, indem die Erweiterung aus dem Spiel genommen wird.

Glücklicherweise wird das nicht passieren, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Denn mit der Einführung der zweiten Erweiterung, die voraussichtlich im Januar kommt, wird "Unschlagbare Gene" nicht einfach verschwinden. Das bestätigte nun der offizielle japanische X/Twitter-Account:

"Du kannst 'Unschlagbare Gene' auch dann noch öffnen, wenn das nächste Erweiterungspack herauskommt. Genieße das Öffnen in deinem eigenen Tempo."

Wir werden also auch weiterhin Boosterpacks der ersten Erweiterung öffnen können, um etwa fehlende Karten zu sammeln. Ob das aber auch bedeutet, dass "Unschlagbare Gene" nie aus dem Spiel verschwindet, oder erst in ferne Zukunft, lässt sich nicht eindeutig aus der Nachricht herauslesen.

Fürs Erste bedeutet das aber, dass wir uns nicht stressen lassen müssen, die letzten Karten zu sammeln und alle Missionen abzuschließen, neue Erweiterung hin oder her.

Zeitgleich bedeutet das auch, dass die Pack-Punkte der ersten Erweiterung, die wir beim Öffnen von Packs erhalten, nicht so schnell gelöscht werden. Wollen wir also weiter Punkte sammeln, um sie später gegen seltene, teure Karten einzutauschen, können wir das weiterhin tun.

Was glaubt ihr, wie wird auf Dauer mit den Erweiterungen umgegangen? Werden sie doch irgendwann mal verschwinden, oder bleiben sie alle dauerhaft im Spiel?