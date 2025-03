Neues Pokémon TCG Pocket-Set hat eine weitere mächtige Wasser-Unterstützerin parat und bringt Fans damit auf die Palme

Am 28. Februar 2025 sind die neuen Erlebnis-Boosterpacks aus dem Set “Licht des Triumphs“ für Pokémon TCG Pocket erschienen. Neben etlichen Karten rund um das göttliche Pokémon Arceus sind noch mehr Exemplare erschienen, die das Mobile Game erweitern.

Für den Wasser-Typ bedeutet das unter anderem die frische Pokémon-Karte Glaziola ex, aber auch eine brandneue Unterstützerin.

Neue Unterstützerin für Wasser-Decks

Perla ermöglicht die Heilung für sämtliche Pokémon, an denen Wasser-Energien angelegt sind.

Perla, die bereits im physischen Sammelkartenspiel für Wasser-Decks unerlässlich ist, schafft es nun auch nach Pokémon TCG Pocket. Wenn ihr sie ausspielt, heilt ihr 40 Schadenspunkte bei allen Pokémon, an die Wasser-Energien angelegt sind.

Eine starke Fähigkeit, denn damit ist eine starke Heilung von Pokémon nicht mehr allein Pflanzen-Decks vorbehalten. Außerdem ist die Wortwahl der Fähigkeit besonders wichtig, da ihr mit Perla auch Pokémon heilen könnt, die nicht dem Wasser-Typ entsprechen.

Die Community kann die vielen Verbesserungen für Wasser-Decks nicht mehr sehen

Wenn ihr Pokémon TCG Pocket seit dem Release im Oktober 2024 verfolgt, könnt ihr euch die Reaktion der Community bereits denken. Für alle anderen fassen wir kurz zusammen: Mit Misty haben sich seit dem ersten Set Wasser-Decks als nervig herauskristallisiert. Unabhängig davon, wie stark die Karte ist, kann ihr Glücksfaktor ganze Duelle für sich entscheiden.

Mit den weiteren Sets sind Karten wie Aquana und Manaphy hinzugekommen, die das Aufladen und Verschieben von Wasser-Energien weiter beschleunigen. Während Wasser-Decks bisher also mit jedem Set nützliche Karten erhalten haben, gehen andere Energie-Typen vergleichsweise leer aus, was zu solchen Memes führt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Während einige Fans mit Blick auf die Vergangenheit sich über die scheinbare Bevorzugung des Wasser-Typs ärgern, schauen andere in die Zukunft. Die sieht aber auch nicht rosig aus, wie folgendes Meme mit Bezug auf ein kommendes Emblem-Event zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wenn eure Siegesserie nach vier Gewinnen durch einen (un)glücklichen Misty-Münzwurf unterbrochen wurde, tut uns das leid. Doch wird Perla nun auch für dieselbe Art von Terror sorgen?

0:57 Pokémon TCG Pocket stellt per Trailer das neue Booster-Set "Triumphierendes Licht" vor

Autoplay

Natürlich ist die Vorstellung unheimlich, dass zwei Perlas bis zu 320 Schadenspunkte bei Pokémon heilen können, an die Wasser-Energien angelegt sind. So häufig wird dieser Fall aber wahrscheinlich nicht eintreten.

Perla wird wohl vor allem dazu dienen, energiehungrige Pokémon länger am Leben zu erhalten. Dafür eignet sich zum Beispiel Palkia ex, das vier Energien für seine mächtige Attacke Dimensionssturm benötigt.

Wie ein Deck mit Perla und Palkia ex aussieht, könnt ihr in unserer Übersicht mit neuen Decks aus dem A2A-Set sehen:

Ansonsten sehen wir Perla als starke Unterstützer-Karte an, die deutlich weniger explosives Potenzial als Misty mitbringt. Das liegt vor allem an der Tatsache, dass ihre Fähigkeit nicht vom Zufall abhängig ist und keine Duelle in der ersten Runde entscheiden kann.

Außerdem können auch Decks mit anderen Energie-Typen von Perla profitieren. Ich werde sie bestimmt noch in meinem langsameren Knakrack-Shardrago-Deck ausprobieren.

Wie lautet euer erster Eindruck von der Unterstützer-Karte Perla?