Pokémon TCG Pocket - Welches Pack soll ich wählen im neuen Set? Diese Meta-Karten braucht ihr unbedingt aus den A2-Boostern

Hier erfahrt ihr, in welchem Pack sich die wichtigsten Meta-Karten verstecken.

Wollt ihr euch in Pokémon TCG Pocket im Kampf mit den besten Trainer*innen messen, benötigt ihr natürlich auch die besten Karten. Jetzt, wo mit "Kollision von Zeit und Raum" seit dem 30. Januar ein neues Set im Sammelkartenspiel ist, hat sich natürlich auch die Deck-Meta geändert.

Aus welchen Packs ihr die besten Meta-Karten bekommt, möchten wir euch hier im Artikel auflisten.

Welche Karten sind im Dialga-, welche im Palkia-Pack?

Wollt ihr euch generell alle Karten anzeigen lassen, welche ihr aus einem der beiden neuen Decks ziehen könnt, hat die Seite Pokéos eine fantastische Übersicht für euch, die wir euch nur empfehlen können:

Die besten Meta-Karten aus dem Dialga-Pack

Nachfolgend listen wir euch alle 14 Meta-Karten auf, die ihr ausschließlich aus dem Booster-Pack von Dialga ziehen könnt:

Riolu

Lucario

Kopffossil

Koknodon

Rameidon

Riesige Robe

Lucia

Dialga EX

Yanma

Yanmega EX

Darkrai EX

Togepi

Togetic

Togekiss

Die besten Meta-Karten aus dem Palkia-Pack

Welche 16 Meta-Karten ihr hingegen aus dem Booster-Pack von Palkia ziehen könnt, das erfahrt ihr in der folgenden Liste:

Traunfugil

Traumagil EX

Zyrus

Panflam

Panpyro

Panferno EX

Sniebel

Snibunna EX

Kryppuk

Panzerfossil

Schilterus

Bollterus

Palkia EX

Manaphy

Beulenhelm

Cynthia

Eure besten Decks könnt ihr wohl schon am 04. Februar in einem neuen Emblem-Event einsetzen. Das geht zumindest aus einem jüngsten Datamining-Leak hervor, der auch gleich enthüllt hat, wann die Sets A2a und A3 erscheinen. Demnach geht es bereits am 28. Februar weiter mit einem eher kleinen Pack, ehe dann Ende April die nächste große Erweiterung folgt.

Welche Karten sind bislang eure liebsten aus dem Set "Kollision von Zeit und Raum" und wie schätzt ihr die Karten im Vergleich zu den beiden anderen Sets ein?