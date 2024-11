Pokémon TCG Pocket: Mit diesem einfachen Trick könnt ihr bei der Wunderwahl immer eure gewünschte Karte ziehen

Klingt wie Scam, funktioniert aber tatsächlich (noch): Der Wunderwahl-Trick.

Die Veröffentlichung von Pokémon TCG Pocket ist nun etwas mehr als eine Woche her und alleine schon in dieser kurzen Zeit optimieren Fans das Spiel, um schneller an seltene Karten zu kommen. Ein Trick ist dabei so simpel, dass er einfach genial ist.

So kommt ihr bei der Wunderwahl an eure Wunschkarten

Auf X, ehemals Twitter, teilt User @MetaTradingCo einen Trick, mit dessen Hilfe ihr bei der Wunderwahl an eure gewünschte Karte kommt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die drei Schritte, mit deren Hilfe ihr an eure Wunschkarte kommt, sind einfach nachzumachen:

Macht eine Bildschirmaufnahme davon, wenn eure Karten in der Wunderwahl gemischt werden. Tipp: Startet die Aufnahme am besten vor dem Prozess, damit ihr den ursprünglichen Standort eurer Wunschkarte jederzeit überprüfen könnt. Speichert die Aufnahme und spielt sie in Zeitlupe ab. Tipp: Ihr könnt auch alternativ die Bildschirmaufnahme direkt anschauen und mit eurem Finger die Aufnahme langsam und händisch abspielen. Profit.

Die Methode ist zwar simpel, aber dafür umso effektiver. Ich habe sie in einem Selbstversuch zweimal ausprobiert und bin zumindest einmal damit an meine gewünschte Karte gekommen. Leider handelte es sich dabei lediglich um das Event-Mauzi – bei meinem Fehlversuch musste ich mich hingegen von einem seltenen Tragosso verabschieden.

Auf X hat ein weiterer User unter dem Namen @lokithebird ein Video geteilt, das in Zeitlupe den Mischvorgang der Wunderwahl-Karten zeigt. Unter unserem geteilten Tweet könnt ihr mehrere Screenshots sehen, in denen @lokithebird Schritt für Schritt die Wunschkarte verfolgt, bis er oder sie die Karte schließlich auch auswählt.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Für diese Karten lohnt sich der Tricks besonders

Wenn ihr die Wunderwahl in Pokémon TCG Pocket verwendet, empfehlen wir euch, dass ihr euch, wenn möglich, immer eine Karte aussucht, deren Seltenheitsstufe zwei goldene Sterne beträgt.

In gewöhnlichen Packungen beträgt die Chance, eine solche Karte zu ziehen, schlappe 0,25 Prozent. Da ist es durchaus sinnvoll, 2-Sterne-Karten mithilfe des Tricks zu sammeln – vor allem, weil nicht klar ist, ob und wann die Entwickler*innen einen Riegel davorschieben.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinungen und Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr den Trick schon selbst ausprobiert?