Pokemon TCG-Frechdachs hat es geschafft, die räudigste Glurak-Karte der Welt für 470 Euro zu verkaufen - im perfekten Zustand über das hundertfache wert

Dieses Charizard Gold Star Ex aka Glurak aus dem Pokémon TCG wurde für über 470 Euro verkauft – obwohl die Karte so aussieht, als hätte sie wirklich schlimme Dinge erlebt.

Linda Sprenger
18.01.2026 | 16:30 Uhr

Ja, diese Glurak-Karte wurde wirklich verkauft – für fast 500 Euro. Ja, diese Glurak-Karte wurde wirklich verkauft – für fast 500 Euro.

Ich bin als Kind wirklich sträflich mit meinen Pokémon-Karten umgegangen, Knicke und Risse waren keine Seltenheit. Ich habe eben wirklich mit meinen geliebten Sammelkarten gespielt. Und nun ja, wenn ich mir diesen kürzlich über die Bühne gegangenen eBay-Deal so anschaue, dann ärgere ich mich schon ein wenig, dass ich meine zerschundenen Pokémon-Karten von damals nicht einfach aufgehoben habe.

Das räudigste Glurak der Welt

Was ist passiert? Einem cleveren eBay-Verkäufer ist es tatsächlich gelungen, das "schlechteste Charizard Gold Star Ex der Welt" zu verkaufen – für sage und schreibe umgerechnet 474,06 Euro (via WarGamer).

Charizard Gold Star Ex wurde tatsächlich im schlechtmöglichstem Zustand auf eBay verkauft. Charizard Gold Star Ex wurde tatsächlich im "schlechtmöglichstem" Zustand auf eBay verkauft.

Und Verkäufer "roye_richa" übertreibt (oder eher gesagt: untertreibt) in seinem Angebot nicht: Diese Karte sieht so aus, als wäre sie nach tausenden Jahren des Tiefschlafs in einer dicken Erdschicht von Archäolog*innen ausgegraben worden.

Die Rückseite der Karte sieht so aus, als wäre sie beinahe versteinert. Und die Vorderseite hat offenbar schon so viele Regenschauer erlebt, dass sie sich mittlerweile komplett wellt, aber dadurch auch irgendwie einen merkwürdigen 3D-Effekt erzielt? Egal, dem Käufer oder der Käuferin hat's am Ende ja nicht gestört.

Video starten 0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Anfänglich wollte der Verkäufer für das "Räude-Glurak" sogar 911 US-Dollar (784 Euro) haben, letztendlich nahm er ein Angebot von 550 US-Dollar, circa 470 Euro, an.

Wie "roye_richa" auf eBay schreibt, hatte er die Karte als Kind nach einem verregneten Tag auf einem Spielplatz gefunden. "Die Karte ist völlig hinüber. Man kann sie kaum noch als Karte bezeichnen, so schlecht ist sie in dem Zustand", schreibt der Verkäufer außerdem.

Pokemon TCG-Fan verkauft wertvolle Karten während Abhängigkeit, ist jetzt 8 Jahre clean und findet ausgerechnet sein Glurak wieder
von Linda Sprenger
Pokémon TCG-Fan findet beim Umzug von Tante und Onkel ein vor 10 Jahren verlegtes Geschenk wieder
von Cassie Mammone

Warum sollte jemand so viel Geld für solch ein Glurak ausgeben? Charizard Gold Star Ex aus Pokémon Dragon Frontiers ist so viel Geld wert, dass man sogar für Exemplare im schlechten Zustand noch einiges bekommt. Ein Charizard Gold Star im PSA 10, also perfektem Zustand, wurde indes laut Pricecharting.com mal für unfassbare 58.000 US-Dollar, also knapp 50.000 Euro, verkauft.

