Pokemon TCG-Frechdachs hat es geschafft, die räudigste Glurak-Karte der Welt für 470 Euro zu verkaufen - im perfekten Zustand über das hundertfache wert

Ja, diese Glurak-Karte wurde wirklich verkauft – für fast 500 Euro.

Ich bin als Kind wirklich sträflich mit meinen Pokémon-Karten umgegangen, Knicke und Risse waren keine Seltenheit. Ich habe eben wirklich mit meinen geliebten Sammelkarten gespielt. Und nun ja, wenn ich mir diesen kürzlich über die Bühne gegangenen eBay-Deal so anschaue, dann ärgere ich mich schon ein wenig, dass ich meine zerschundenen Pokémon-Karten von damals nicht einfach aufgehoben habe.

Das räudigste Glurak der Welt

Was ist passiert? Einem cleveren eBay-Verkäufer ist es tatsächlich gelungen, das "schlechteste Charizard Gold Star Ex der Welt" zu verkaufen – für sage und schreibe umgerechnet 474,06 Euro (via WarGamer).

Charizard Gold Star Ex wurde tatsächlich im "schlechtmöglichstem" Zustand auf eBay verkauft.

Und Verkäufer "roye_richa" übertreibt (oder eher gesagt: untertreibt) in seinem Angebot nicht: Diese Karte sieht so aus, als wäre sie nach tausenden Jahren des Tiefschlafs in einer dicken Erdschicht von Archäolog*innen ausgegraben worden.

Die Rückseite der Karte sieht so aus, als wäre sie beinahe versteinert. Und die Vorderseite hat offenbar schon so viele Regenschauer erlebt, dass sie sich mittlerweile komplett wellt, aber dadurch auch irgendwie einen merkwürdigen 3D-Effekt erzielt? Egal, dem Käufer oder der Käuferin hat's am Ende ja nicht gestört.

0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Autoplay

Anfänglich wollte der Verkäufer für das "Räude-Glurak" sogar 911 US-Dollar (784 Euro) haben, letztendlich nahm er ein Angebot von 550 US-Dollar, circa 470 Euro, an.

Wie "roye_richa" auf eBay schreibt, hatte er die Karte als Kind nach einem verregneten Tag auf einem Spielplatz gefunden. "Die Karte ist völlig hinüber. Man kann sie kaum noch als Karte bezeichnen, so schlecht ist sie in dem Zustand", schreibt der Verkäufer außerdem.

Warum sollte jemand so viel Geld für solch ein Glurak ausgeben? Charizard Gold Star Ex aus Pokémon Dragon Frontiers ist so viel Geld wert, dass man sogar für Exemplare im schlechten Zustand noch einiges bekommt. Ein Charizard Gold Star im PSA 10, also perfektem Zustand, wurde indes laut Pricecharting.com mal für unfassbare 58.000 US-Dollar, also knapp 50.000 Euro, verkauft.