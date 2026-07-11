70% Rabatt im PS-Store: Dieses Story-Highlight mit deutscher Synchro lässt euch allein oder im Koop einen nervenaufreibenden Krimi erleben

As Dusk Falls bekommt ihr gerade für weniger als zehn Euro.

Wie sehr sich die Ereignisse einer einzelnen Nacht auf das Leben von drei Generationen auswirken können – darum geht es in As Dusk Falls. Darin wird das Schicksal zweier Familien eng miteinander verwoben und wir treffen vor dem Bildschirm die dazugehörigen Entscheidungen.

Aktuell gibt es das Spiel mit sattem Rabatt und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr es euch spätestens jetzt einmal anschauen.

Spiel: As Dusk Falls (PS4 & PS5)

(PS4 & PS5) Angebot: 8,99 Euro statt 29,99 Euro (70% Rabatt)

8,99 Euro statt 29,99 Euro (70% Rabatt) gültig bis: 16. Juli 2026, 00:59 Uhr

2:07 As Dusk Falls - Das ursprüngliche Xbox-Exclusive gibt es mittlerweile auch für die PlayStation.

Autoplay

As Dusk Falls bringt alles mit, was ein gutes Story-Spiel braucht

In einem verschlafenen Wüstenort kollidieren die Lebenswege zweier völlig unterschiedlicher Familien. Was als ein verzweifelter Raubüberfall dreier Brüder beginnt, eskaliert in einem abgelegenen Motel zu einer nervenaufreibenden Geiselnahme. Mittendrin: die Familie Walker, die eigentlich nur auf der Durchreise in ein neues Leben ist.

Mitten in diesem Drama treffen wir für die Charaktere die Entscheidungen und bestimmen damit nicht nur über den Ausgang der jeweiligen Situation, sondern beeinflussen auch den Verlauf der Geschichte – über Generationen hinweg. Die Auswirkungen sind dabei nicht selten unvorhersehbar und äußerst radikal.

Die Wahl fällt zudem meist schwer, da es hier in der Regel kein Schwarz/Weiß gibt und sich alles in moralischen Grauzonen bewegt. Die Geiselnehmer sind etwa keine eindimensionalen Schurken und auch die vermeintlich guten Charaktere haben ihre Schattenseiten.

Besonders die erste Hälfte des Spiels ist absolut fantastisch. Eine extrem dichte Erzählung erzeugt eine hohe Spannung, während glaubhaft verarbeitete Themen wie PTBS, Armut und familiäre Toxizität emotional aufwühlen.

Schade ist lediglich, dass die Geschichte in der zweiten Hälfte des Spiels einen Gang zurückschaltet und sich gelegentlich etwas zerfasert anfühlt. Auch fallen einige Nebencharaktere im Vergleich zu den grandiosen Hauptcharakteren ab. Dennoch ist As Dusk Falls – vor allem für den Preis – eine absolute Empfehlung für alle Story-Fans.

Dafür müsst ihr euch aber auch mit dem durchaus schicken, aber gewöhnungsbedürftigen Look des Spiels anfreunden. Während die Welt zwar dreidimensional gestaltet ist, werden die Figuren als 2D-Objekte dargestellt, die per Stop-Motion animiert sind. Dafür gibt es eine ausgezeichnete (deutsche) Synchro, die euch auch dann abtauchen lässt, wenn ihr gerade keine Lust auf Untertitel habt.

Auf Xbox und PC gibt es derzeit zwar kein entsprechendes Angebot, dafür steckt das Spiel im Xbox Game Pass (nur PC) und dem Xbox Game Pass Premium/Ultimate (PC+Konsole). Bei aktivem Abo könnt ihr es dort also auch ohne weitere Zusatzkosten zocken. Das gilt übrigens auch für PlayStation Plus Extra.

Habt ihr As Dusk Falls schon gespielt und wenn ja – wie hat es euch gefallen? Mögt ihr den eigenen Stil des Spiels? Schreibt es gerne in die Kommentare!