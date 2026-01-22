Pokémon TCG-Fan blättert durch altes Magazin und merkt, dass er darin eine wertvolle Pikachu-Promokarte übersehen hat - sie ist bis zu 520 Euro wert

27 Jahre lang schlummerte diese Pikachu-Karte in einem Magazin. Dafür sieht sie jetzt aber auch noch neuwertig aus.

Eleen Reinke
22.01.2026 | 19:55 Uhr

Ach, fat Pikachu, wie haben wir dich vermisst! (Bild: Reddituserfrankp0013) Ach, "fat" Pikachu, wie haben wir dich vermisst! (Bild: Reddit/user/frankp0013)

Die meisten von uns kennen das wahrscheinlich: Man blättert nostalgisch durch ein altes Magazin, Buch oder Ähnliches und auf einmal flattert etwas raus, das dort eigentlich gar nicht reingehört. Manchmal sind das Fotos, Notizen oder sogar mal eine vergessene Rechnung. Oder man findet mal eben eine 27 Jahre alte TCG-Karte mit dem wohl besten Pikachu der Welt.

Diese Pikachu-Karte sieht noch aus wie neu

Letzteres ist tatsächlich Reddit-User frankp0013 passiert. Wie der Fan berichtet, wollte er eigentlich nur durch seine alten Nintendo Power-Magazine blättern. In einem der Hefte entdeckte er dann aber tatsächlich eine exklusive Pokémon TCG-Karte: Nämlich ein gutes, altes "fat" Pikachu, das damals als exklusive E3-Promo mit dem Heft vergeben wurde.

Insgesamt schlummerte dieses Pikachu wohl für ganze 27 Jahre in dem Heft. frankp0013 kann sich nicht ganz erklären, wie das passiert ist. Er vermutet einfach, dass er die Karte als Kind womöglich komplett übersehen haben könnte oder von der Promo selbst nicht allzu viel gehalten hat.

Heutzutage könnte das ein Glücksfall für den Fan sein. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt nämlich, dass diese Pikachu-Karte heute bis zu 608 US-Dollar (umgerechnet etwa 520 Euro) wert sein kann.

Dieser Preis bezieht sich allerdings auf Karten, die gegraded, also offiziell bewertet und je nach Zustand mit einer Zahl versehen wurden. PSA 10, also perfekt erhaltene Karten, erreichen dann solche Sammlerwerte. Ab PSA 9 geht es direkt runter auf einen Sammlerpreis von rund 100 US-Dollar – was natürlich für ein Stück bedrucktes Papier trotzdem ein gutes Sümmchen Geld ist.

Da die Karte bislang geschützt in ihrem Magazin geschlummert hat, könnte die Qualität also tatsächlich noch ziemlich gut sein. Je nachdem, wie oft der Fan das Heft über die Jahre eben so gelesen hat.

Mehr Pokemon:
Vielleicht geht es frankp0013 aber auch gar nicht um Sammlerwerte, Gradings und Co. Vielleicht will sich der Fan auch einfach über dieses 27 Jahre alte Stückchen Nostalgie freuen, das ihm sicherlich mit dieser Überraschung den Tag versüßt hat.

Habt ihr auch schon mal in alten Zeitschriften, Büchern oder Ähnlichem etwas Unerwartetes gefunden?

