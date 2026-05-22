Pokémon-Fan nutzt den Game Boy-Drucker, um sein Abenteuer in einem Tagebuch festzuhalten – "Ich fühle mich meinem Team viel stärker verbunden

In dem Tagebuch schreibt der User über alle gefangenen Pokémon. (Bild: qweers auf Reddit)

Auch wenn wir im Grunde dieselben Spiele spielen, erlebt doch jede*r ein ganz eigenes und persönliches Abenteuer dabei. Ein Pokémon-Fan schafft sich mit dem Game Boy Printer und einem Notizbuch eine richtig coole Erinnerung an seine Erlebnisse.

Fan dokumentiert all seine Pokémon

Videospiele sind ein ganz besonderes Medium. Sie erlauben es uns, direkt in Welten einzutauchen und dort eigene Abenteuer zu erleben. Ein Film läuft etwa immer gleich ab, bei einem Spiel ist das hingegen nicht der Fall.

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Autoplay

Der Reddit-User "qweers" hat diesen Umstand auf coole Art und Weise gefeiert. Wie er in einem Post erzählt, hat er kürzlich den Game Boy Printer geschenkt bekommen, mit dem Bilder vom Handheld direkt ausgedruckt werden können.

Das Retro-Gadget nutzt er jetzt, um einen Durchlauf von Pokémon Kristall-Edition zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Immer wenn er ein neues Pokémon fängt, druckt er den Pokédex-Eintrag dazu aus und klebt ihn in ein Notizbuch. Dort schreibt er dann einen kurzen Eintrag zu dem jeweiligen Taschenmonster.

Er schreibt, dass ihm diese Aufgabe viel Spaß bereitet und er sich seinem Trainer und seinem Team deutlich stärker verbunden fühlt als in anderen Spielständen.

Den Post findet ihr hier:

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Tatsächlich hat er den Post nicht im Pokémon- oder Nintendo-Subreddit abgesetzt, sondern in r/Travelersnotebooks. Entsprechend kennen sich einige User in den Kommentaren nicht mit Pokémon aus, dennoch ist die Begeisterung groß. Einer schreibt etwa:

"Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber ich freue mich von ganzem Herzen über die Freude, die du empfindest."

Ein paar andere Pokémon-Fans sind aber natürlich auch darüber gestolpert und finden die Idee ebenfalls richtig gut. Vor allem die Einbindung des Game Boy Druckers ist ein cooles Detail, an das sie noch nicht gedacht hätten.

Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon mal Tagebücher zum Zocken genutzt?