Pokémon-Fan nutzt den Game Boy-Drucker, um sein Abenteuer in einem Tagebuch festzuhalten – "Ich fühle mich meinem Team viel stärker verbunden

In dem Notizbuch schreibt der User kleine Einträge über jedes gefangene Pokémon.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
22.05.2026 | 17:01 Uhr

In dem Tagebuch schreibt der User über alle gefangenen Pokémon. (Bild: qweers auf Reddit) In dem Tagebuch schreibt der User über alle gefangenen Pokémon. (Bild: qweers auf Reddit)

Auch wenn wir im Grunde dieselben Spiele spielen, erlebt doch jede*r ein ganz eigenes und persönliches Abenteuer dabei. Ein Pokémon-Fan schafft sich mit dem Game Boy Printer und einem Notizbuch eine richtig coole Erinnerung an seine Erlebnisse.

Fan dokumentiert all seine Pokémon

Videospiele sind ein ganz besonderes Medium. Sie erlauben es uns, direkt in Welten einzutauchen und dort eigene Abenteuer zu erleben. Ein Film läuft etwa immer gleich ab, bei einem Spiel ist das hingegen nicht der Fall.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Der Reddit-User "qweers" hat diesen Umstand auf coole Art und Weise gefeiert. Wie er in einem Post erzählt, hat er kürzlich den Game Boy Printer geschenkt bekommen, mit dem Bilder vom Handheld direkt ausgedruckt werden können.

Das Retro-Gadget nutzt er jetzt, um einen Durchlauf von Pokémon Kristall-Edition zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Immer wenn er ein neues Pokémon fängt, druckt er den Pokédex-Eintrag dazu aus und klebt ihn in ein Notizbuch. Dort schreibt er dann einen kurzen Eintrag zu dem jeweiligen Taschenmonster.

Er schreibt, dass ihm diese Aufgabe viel Spaß bereitet und er sich seinem Trainer und seinem Team deutlich stärker verbunden fühlt als in anderen Spielständen.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Tatsächlich hat er den Post nicht im Pokémon- oder Nintendo-Subreddit abgesetzt, sondern in r/Travelersnotebooks. Entsprechend kennen sich einige User in den Kommentaren nicht mit Pokémon aus, dennoch ist die Begeisterung groß. Einer schreibt etwa:

"Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber ich freue mich von ganzem Herzen über die Freude, die du empfindest."

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
LEGO-Fan brachte jeden Tag die teuerste Minifigur aller Zeiten mit zur Schule, um damit zu protzen - heute ist nur ein einziges Teil davon übrig, den Rest hat er verloren
von Linda Sprenger
2
"Es bricht mir das Herz": Spongebob-Sprecher Santiago Ziesmer sagt Netflix-KI-Klauseln öffentlich den Kampf an
von Jusuf Hatic

Ein paar andere Pokémon-Fans sind aber natürlich auch darüber gestolpert und finden die Idee ebenfalls richtig gut. Vor allem die Einbindung des Game Boy Druckers ist ein cooles Detail, an das sie noch nicht gedacht hätten.

Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon mal Tagebücher zum Zocken genutzt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Gold & Silber

Pokémon Gold & Silber

Genre: Rollenspiel

Release: 06.04.2001 (GBC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Pokémon-Fan nutzt den Game Boy-Drucker, um sein Abenteuer in einem Tagebuch festzuhalten – "Ich fühle mich meinem Team viel stärker verbunden

05.01.2026

Pokémon-Fan findet verschollene Crystal Special Pikachu-Edition aus seiner Kindheit wieder und es stellt sich als eine der merkwürdigsten Fälschungen aller Zeiten heraus

09.08.2025

Ich bin von Flohmarkt zu Flohmarkt gerannt, um dieses Pokémon-Spiel zu finden - jetzt hat meine Suche dank der GamePro-Community ein Ende!

25.07.2025

"Liebe solche versteckten Dinge!": Pokémon Gold/Silber hatte eine der coolsten versteckten Cutscenes ever, aber ihr konntet sie nur am richtigen Tag sehen

15.07.2025

Kennt ihr noch das Kurios-Ei aus Pokémon Kristall? Mit einer Chance von bis zu 50 % schlüpfen daraus Shinys
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon-Fan nutzt den Game Boy-Drucker, um sein Abenteuer in einem Tagebuch festzuhalten – Ich fühle mich meinem Team viel stärker verbunden

vor 13 Minuten

Pokémon-Fan nutzt den Game Boy-Drucker, um sein Abenteuer in einem Tagebuch festzuhalten – "Ich fühle mich meinem Team viel stärker verbunden
Wer dank LEGO Batman wieder auf den Geschmack gekommen ist, sollte das neue Koop-Brettspiel des Legenden von Andor-Machers im Auge behalten

vor einer Stunde

Wer dank LEGO Batman wieder auf den Geschmack gekommen ist, sollte das neue Koop-Brettspiel des Legenden von Andor-Machers im Auge behalten
007 First Light Test: Wann unser Review zum James Bond-Spiel erscheint   1  

vor 2 Stunden

007 First Light Test: Wann unser Review zum James Bond-Spiel erscheint
Nur noch wenige Stunden gratis: Dieses Rollenspiel könnt ihr gerade kostenlos für Steam abstauben

vor 3 Stunden

Nur noch wenige Stunden gratis: Dieses Rollenspiel könnt ihr gerade kostenlos für Steam abstauben
mehr anzeigen