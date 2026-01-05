Pokémon-Fan findet verschollene Crystal Special Pikachu-Edition aus seiner Kindheit wieder und es stellt sich als eine der merkwürdigsten Fälschungen aller Zeiten heraus

Ein Pokémon-Spieler fand eine Edition aus der Kindheit wieder und stellte fest, dass es sich dabei um eine bekannte Fälschung mit urkomischer Übersetzung handelt.

Cassie Mammone
05.01.2026 | 08:03 Uhr

Wenn euch diese Edition bekannt vorkommt, haben wir schlechte Nachrichten zur Echtheit eures Spiels... (Bild: © Reddit DogDog_VII + X Talen Lee) Wenn euch diese Edition bekannt vorkommt, haben wir schlechte Nachrichten zur Echtheit eures Spiels... (Bild: © Reddit / DogDog_VII & X / Talen Lee)

Kennt ihr auch Freund*innen oder Familienmitglieder, die irgendwie komische Games aus dem Urlaub mitgebracht haben? In den 1990er-Jahren war das nicht ungewöhnlich. Damals waren viele physische Fälschungen von Videospielen im Umlauf. Weil sie günstig verkauft wurden, bot es sich an, sie als Geschenk mitzunehmen – ohne wirklich zu wissen, dass es sich dabei um Bootlegs handelt.

So hat auch der Pokémon-Fan DogDog_VII in seiner Kindheit eine etwas andere Kristall-Edition von seinem Onkel geschenkt bekommen.

Kristall-Edition aus der Kindheit eines Fans heißt “Pokémon Crystal Special Pikachu-Edition“

Der Redditor DogDog_VII teilte ein Foto seiner Kindheits-Edition auf der Plattform, was für viel Stirnrunzeln sorgt. Für Pokémon-Fans genügt ein Blick auf das Spiel, um zu erkennen, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Die “Pokémon Crystal Special Pikachu-Edition“ ist schließlich nie erschienen.

Der Redditor fragte sich, was es mit der Fälschung auf sich hat. Die Antwort: Es handelt sich dabei um die im Internet bekannte “Pokémon Vietnamese Crystal“-Fälschung. Tatsächlich ist diese Edition in der Geschichte der Pokémon-Bootlegs sehr bekannt.

Das ist “Pokémon Vietnamese Crystal“

Die Kristall-Fälschung hat aufgrund ihrer schlechten Übersetzung Kultstatus erreicht. Die Pokémon werden im Bootleg-Spiel als “Elfen“ bezeichnet. Bei der Übersetzung handelt es sich um eine chinesische Fälschung des japanischen Spiels, die erst auf Vietnamesisch und dann auf Englisch übersetzt wurde.

Hier seht ihr einige Screenshots aus dem Spiel:

Pokémon-Namen Heilige Figur Kraftausdrücke

Pokémon-Namen Rattfratz kannten wir bisher noch nicht als "CAML"...

Heilige Figur Was die heilige Figur sein soll, ist uns auch nicht ganz klar.

Kraftausdrücke Der Fälschung mangelt es nicht an Kraftausdrücken, was nur noch mehr zu ihrem Kultstatus im Netz beiträgt.

Abgesehen davon, dass solche Übersetzungsketten oftmals unsinnig enden, haben sich noch weitere Fehler eingeschlichen. Manche Begriffe und Namen wurden wohl ausgelassen, weil sie ohne Zeichen im Spiel auftauchen.

Zusätzlich dazu wurde die Übersetzung wahrscheinlich maschinell an einem PC erstellt, ohne dass eine weitere Person noch einmal darüber geschaut hat. Irgendwo müsste nämlich eine Zeile im Programm verrutscht sein, weil manche Wörter in Attacken und Gegenständen eine komplett andere Bedeutung haben. So wird zum Beispiel aus der Attacke “Aquaknarre“ einfach mal “Flamme“.

Zwei Pokémon-Fans bauen den perfekten Pokédex und der funktioniert tatsächlich genauso wie im Anime
von David Molke
Pokémon-Tonies für 2026 angekündigt: Vier beliebte Taschenmonster machen den Anfang
von Chris Werian
"Pärchen des Jahres": Pokémon-Fan kauft seiner Ehefrau zum Geburtstag gleich 2 Game Boys und 3 Spiele, damit sie zusammen den Pokédex vervollständigen können
von Eleen Reinke

Obwohl die Edition auch Nostalgiewert und Kultstatus besitzt, ist ihr finanzieller Wert als Fälschung nicht gerade hoch. Wir finden im Internet zwar ein Angebot für 340 Euro, doch das ist fernab jeglicher Realität und darüber hinaus illegal.

Für eine originale Pokémon-Kristall-Edition müsst ihr heutzutage rund 50 Euro oder mehr in die Hand nehmen, wobei der Preis je nach Zustand durchaus anders ausfallen kann. Denkt dabei daran, euch Informationen über den Zustand der Batterie einzuholen. Wenn diese einmal alle ist, müsst ihr sie wieder austauschen, um im Spiel speichern zu können.

Welche Bootlegs haben eure Verwandten früher aus dem Urlaub mitgebracht?

