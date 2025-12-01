Glückspilz will nur Lagereinheit mit Sportartikeln ersteigern, findet darin versiegelte Pokémon TCG-Box, die heute über 23.000 Euro wert ist - "Wortwörtlich der Jackpot"

Viele Pokémon-Fans kennen diesen Schmerz: In der Kindheit haben wir fleißig TCG-Karten gesammelt, nur um sie später wegzugeben oder gar wegzuschmeißen. Dabei sind besonders viele Karten der ersten Generation heutzutage viel Geld wert. Sammler und Schatzjägerinnen müssen nicht selten ordentlich Kohle in die Hand nehmen. Manchmal kann man aber auch einfach absurdes Glück haben.
Onkel findet in Lagereinheit wertvolle Pokémon-Sets und weiß erst gar nicht, was er da hat
Der Onkel von Reddit-User "MostThingsGeek" kennt sich wohl nicht allzu gut mit Pokémon-Karten aus. Eigentlich wollte er eine Lagereinheit bei einer Auktion nur ersteigern, weil er darin Sport-Memorabilien wie signierte Karten und Baseballs entdeckt hatte. Diese Versteigerungen sind besonders in den USA beliebt und werden dort von Vermieter*innen genutzt, um Verluste aus unbezahlter Miete wettzumachen.
Am Ende bekam der Onkel aber mehr, als er erwartet hatte. Neben den Sportartikeln befand sich in dem Lager nämlich auch eine ganze Reihe originalversiegelter Pokémon-Produkte. Erst sein Neffe machte ihn darauf aufmerksam, dass die ordentlich was wert sein können.
Unter anderem befindet sich unter den Schätzen nämlich auch eine Booster Box, die ursprünglich 1999 erschienen ist und 36 Packs enthält. Ein Blick auf die Preisvergleichsseite Pricecharting.com zeigt, dass diese Box im ungeöffneten Zustand inzwischen durchschnittlich 27.000 US-Dollar wert ist – oder umgerechnet etwas mehr als 23.000 Euro.
Selbst der Neffe ist über den Glücksfund wohl noch ganz baff:
"Er hatte keine Ahnung, was das wert ist! Er hat eine Reihe weiterer verpackter Pokémon-Produkte, signierte Comicbücher, signierte Karten, Baseballs, Baseballschläger, Trikots. Wortwörtlich der Jackpot. Ich sehe solche Posts immer online und denke mir, das kann doch nicht echt sein, aber es selbst zu erleben, ist wild."
Link zum Reddit-Inhalt
Aktuell hilft "MostThingsGeek" seinem Onkel, alle Inhalte des Lagers zu inventarisieren. Einige weitere Funde hat er dabei bereits gemacht, so etwa die ebenfalls versiegelten Themendecks Buschfeuer, Blackout und Überwuchs, die jeweils auch einige hundert Euro wert sind.
In den Kommentaren machen sich manche User natürlich Sorgen, ob es sich tatsächlich um eine originale Box oder doch eine Fälschung handelt. Andere werfen aber ein, dass der Look und die Schrumpffolie mit dem Wizards of the Coast-Logo (die früher Pokémon TCG in den USA vertrieben haben) durchaus für die Echtheit spricht.
Sofern die Boxen echt sind, hat der Onkel hier also einen echten Glücksgriff gemacht. Wer weiß, was noch für Schätze im Lager schlummern. Allerdings ist so ein Glück natürlich nicht garantiert. Das Ersteigern von Lagereinheiten hat nämlich durchaus Glücksspiel-Anleihen, da die Bietenden vorab nicht genau sehen können, was im Inneren steckt.
Habt ihr schon einmal etwas weggeschmissen oder weggegeben, was heute richtig Asche wert ist?
