Welcher Pokémon-Typ ist eigentlich der seltenste? Dieses Ranking zeigt es uns!

Welcher Typ macht wohl das Rennen?

Mit Pokémon Karmesin & Purpur stieg die Anzahl an Pokémon weiter an. Mittlerweile sind es über 1.000 Pokémon, die Trainer*innen für ihren Pokédex sammeln können. Die Pokémon unterscheiden sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihren Typ bzw. ihre Typkombination.

In einem Ranking wurden nun die ersten 1.008 Pokémon darauf untersucht, wie oft welcher Typ vertreten war (via cbr.com). Dabei fällt auf, dass die Typen unterschiedlich oft vorkommen. Wir verraten euch, welchen Typ der seltenste ist und von welchem Typ es zahlreiche Pokémon gibt.

Pokémon-Ranking: Alle Typen nach Anzahl aufgelistet

Das Ranking hat nachgezählt, welcher Typ wie häufig vorkommt. Manche Pokémon besitzen sogar zwei Typen oder können ihn je nach angelegtem Item wechseln.

Was fällt auf? Der Wasser-Typ ist der am häufigsten vertretene Typ. Er kommt mehr als doppelt so häufig vor wie der Eis-Typ, der im Ranking auf dem letzten Platz landet.

So viele Pokémon gibt es pro Typ:

Eis: 60

Fee: 69

Geist: 71

Drache: 71

Stahl: 76

Elektro: 76

Gestein: 76

Boden: 80

Unlicht: 82

Kampf: 83

Gift: 86

Feuer: 90

Käfer: 93

Psycho: 109

Flug: 112

Pflanze: 127

Normal: 137

Wasser: 158

Die Meere, Flüsse und Seen in Pokémon dürften also reich bevölkert sein. Obwohl in jeder Generation eines der Starter-Pokémon ein Feuer-Pokémon ist, liegt der Typ weit abgeschlagen hinter Pflanze und Wasser.

Der Eis-Typ ist der seltenste aller Typen. Selbst der Fee-Typ, der erst mit Gen 6 eingeführt wurde, ist häufiger vertreten. Das Ranking erklärt sich die Tatsache damit, dass der Eis-Typ einer der schlechtesten ist, was Stärken und Schwächen angehen.

Selbst Ash Ketchum hatte während seiner Reise nur zwei Eis-Pokémon, die ihm auf seinem Weg zum Champ begleitet haben.

Sogar die Drachen-Pokémon, die meist nur als besonders seltene oder legendäre Pokémon vertreten sind, kommen häufiger vor als Eis-Pokémon.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Platzierungen im Ranking mit den kommenden Erweiterungen von Pokémon Karmesin & Purpur ändern werden. In den DLCs gibt es ebenfalls einige neue Pokémon, die in diesem Ranking noch gar nicht berücksichtigt wurden.

Wann erscheinen die neuen DLCs? Der erste Teil „Die Türkisgrüne Maske“ erscheint am 13. September 2023. Der zweite Teil „Die Indigoblaue Scheibe“ soll irgendwann im Winter 2023 folgen und hat noch kein genaues Datum.

Welche Platzierung überrascht euch? Was sind eure liebsten/unbeliebtesten Typen?