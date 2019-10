Pokémon-Entwickler nennt Überraschung als Lieblings-Pokémon

Bald kommt Pokémon Schwert und Schild auf den Markt. Wir haben im Vorfeld mit den Entwicklern gesprochen und unter anderem auch nach ihrem Lieblings-Pokémon gefragt. Wenig überraschend gibt es klare Favoriten, auch wenn natürlich alle Pokémon bei den Machern beliebt sind. Bemerkenswert fällt aber vor allem aus, dass Junichi Masuda nicht Pikachu, Bisasam oder Glumanda nennt, wenn es um sein Lieblings-Starter-Pokémon geht. Stattdessen hat er ein recht spezielles Lieblingsmonster.

Junichi Masudas Lieblings-Pokémon ist nicht Pikachu oder so, sondern Enton

Shigeru Ohmori, seines Zeichens Game Director bei Schwert & Schild, mag eigentlich alle seine Babys. Aber er nennt dann doch noch ein Lieblings-Pokémon aus der Galar-Region: Chimpep.

"Eigentlich finde ich alle Pokémon wunderbar, sie sind alle meine Lieblinge. Aber mein Lieblings-Pokémon der Galar-Region ist Chimpep. Ich würde es gerne aufziehen und bei seiner Entwicklung beobachten."

Junichi Masuda ist der Managing Director bei Game Freak und mag im Hinblick auf die Galar-Starter-Pokémon Hopplo am Liebsten. Insgesamt gehört sein Herz aber Enton.

"Von den Galar-Startern gefällt mir Hopplo am besten, weil es ziemlich cool ist. Aber wenn es um alle Pokémon geht, dann ist es Enton."

Enton ist nicht unbedingt das Pokémon, das am Häufigsten als Lieblings-Pokémon genannt wird. Es wirkt in der Anime-Serie ziemlich schusselig. Außerdem bekommt es Kopfschmerzen von zu viel Stress (womit sich allerdings wohl ziemlich viele identifizieren dürften), die sogar in einer mächtigen Psycho-Attacke münden können.

