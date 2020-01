Dieses Pokémon will in eurem Bauchnabel schlafen

Die Pokémon und ihr Universum sind zwar oft fremdartig, doch basieren viele von ihnen auf Sagengestalten, Legenden oder tatsächlichen Tieren oder Ländern unserer Welt. Meistens sorgt das für ein amüsiertes Schmunzeln, wenn uns der Zusammenhang auffällt. Im Fall von Raikou rollen sich dem ein oder anderen jedoch vielleicht eher die Zehennägel hoch.

Viele Pokémon oder Gegenden haben eine Entsprechung in der echten Welt. Mauzi basiert auf einer Katze, die Galar-Region aus Schwert & Schild auf Großbritannien, Pikachu ist eine seltsame Mischung aus maus und Eichhörnchen. Raikou, das legendäre Elektro-Pokémon der zweiten Generation, hat eine japanische Sagengestalt als Vorlage: Raiju.

Dabei handelt es sich um ein Monster, dessen Körper komplett aus Blitzen besteht und meistens die Form eines Wolfes annimmt, allerdings auch als Waschbär, Wiesel, Katze oder Fuchs erscheinen kann. Raiju begleitet Raijin, den Shinto-Gott des Blitzes, auf seinen Reisen durch das Land und ist größtenteils friedlich.

Während eines Gewitters wird es jedoch aufgeregt und springt durch Felder und an Bäumen entlang, was sehr wahrscheinlich ein Versuch früherer Generationen war, das Blitzphänomen zu erklären. Soweit, so legendär.

Eine Angewohnheit des Raiju ist jedoch ein bisschen seltsam und potenziell tödlich: Während eines Gewitters büxt es manchmal aus der Nähe des Blitzgottes aus und legt in den Bauchnäbeln von Menschen, die draußen schlafen, ein Nickerchen ein.

Das habt ihr richtig gelesen.

Gehen wir davon aus, das Raikou seinem Vorbild ähnelt, sieht das legendäre Pokémon einen Trainer an und möchte nichts anderes lieber, als in seinem Bauchnabel zu schlafen. Auf diesen ulkigen Fakt stieß der Twitter-Account Dr. Lava's Lost Pokémon, der Sagengestalt und Pokémon gegenüberstellte:

Raikou Origins:



Raikou draws inspiration from Japanese mythology's thunder beast Raiju. Raiju can take many forms, including blue wolves & tigers.



According to legend, Raiju likes to sleep in belly buttons. This has led to some people sleeping on their stomachs when it storms. pic.twitter.com/eKRKfDztlY