Pokémon Winds + Waves führt laut Mega-Leak völlig neue Pokémon-Art ein: Zufällig generierte Monster

Pokémon-Entwickler Game Freak wurde im vergangenen Jahr gehackt. Im Zuge dessen wurden zahlreiche angebliche Infos zu kommenden Spielen gestohlen, darunter zu den Editionen der 10. Generation, die angeblich den Titel Pokémon Winds & Waves tragen sollen. Im Oktober brachte eine neue Info-Welle aus diesem sogenannten Teraleak zahlreiche neue Details ans Licht, darunter auch Angaben zu einer komplett neuen Pokémon-Art: Seed Pokémon.

Das steckt hinter Seed Pokémon der 10. Generation

Der bekannte Insider-Account CENTRO Leaks (nicht verantwortlich für den Teraleak) hatte im Oktober die wichtigsten Informationen aus der neuen Leak-Welle auf X/Twitter aufbereitet. Demnach soll Pokémon Winds & Waves alias Gen 10 im kommenden Jahr exklusiv für die Switch 2 erscheinen und uns in einer von Asien und Indonesien inspirierten Region auf Pokémon-Jagd schicken.

Komplett neue Monster-Art: Dabei bekommen wir es angeblich auch mit Seed-Pokémon zu tun. Hierbei soll es sich um nicht entwickelte "Baby"-Pokémon handeln, die nicht in der Wildnis, sondern in speziellen Resorts anzutreffen sind.

Laut CENTRO Leaks bekommen wir zu Beginn unseres Abenteuers ein Seed-Pokémon ausgehändigt.

Seed-Pokémon können sich laut Leak nur entwickeln, wenn sie auf die Inseln gebracht werden, auf denen die legendären Pokémon hausen, die auch auf der jeweiligen Box der Edition abgebildet sind.

Diese Inseln sind angeblich prozedural generiert, basierend auf dem Level unseres Seed-Pokémons.

Der Look der Entwicklung unseres Seed-Pokémon soll unendlich viele Variationen (beispielsweise individuelle Blumenmuster) aufweisen. Oder in anderen Worten: Wie die Entwicklung unseres Seed-Pokémons aussieht, wird ebenfalls prozedural bzw. zufällig generiert.

Klingt definitiv spannend, viele Fragen sind aber noch offen: Zum Beispiel, ob wir uns zu Beginn des Spiels neben einem Seed-Pokémon noch ein Starter-Pokémon aussuchen können, oder ob Seed-Pokémon klassische Feuer-, Wasser- und Pflanzen-Starter komplett ersetzen. Oder wie stark Seed-Pokémon sind und wie viel Einfluss sie auf Kämpfe haben.

Generell soll Pokémon Winds & Waves Open World und MMO-Elemente (prozedural generierte Inseln, Social-Hubs, Raids und mehr) miteinander vermischen. Die Idee der zufällig generierten Monsterchen passt gut ins Konzept, sofern es denn alles so stimmt.

Denn an dieser Stelle der wichtige Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Infos, genießt diese deshalb mit höchster Vorsicht. Wie GamePro mit dem Teraleak generell umgeht, lest ihr im Kasten unten.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Der neueste Ableger der Taschenmonsterreihe, Pokémon-Legenden: Z-A, ist seit dem 16. Oktober 2025 für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar und schickt euch im Großstadtdschungel von Illumina City auf Pokémon-Jagd.

