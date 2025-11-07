Läuft gerade Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release
07.11.2025

Mit Mega-Dimension bekommt Pokémon-Legenden: Z-A seinen ersten DLC. Der führt uns durch eine Art Dimensionsriss in ein alternatives Illumina City, wo wir komplett anderen Pokémon begegnen werden. Die Erweiterung erscheint am 10. Dezember 2025 und kostet rund 30 Euro.
Pokémon-Legenden: Z-A
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A DLC Mega-Dimension zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

vor 2 Stunden

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

