Pokémon-Legenden Z-A Mega Dimension: Release, Preis und alle wichtigen Infos zum ersten DLC

Die wichtigsten Infos zum Mega-Dimension-DLC von Pokémon-Legenden Z-A.

Wenige Wochen nach dem Release von Pokémon-Legenden Z-A erscheint bereits die erste kostenpflichtige Erweiterung Mega-Dimension. Das Addon führt unter anderem neue Mega-Evolutionen für Raichu ein.

Release: Wann erscheint Mega-Dimension?

Pokémon-Legenden Z-A - Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember 2025 für 29,99 Euro mit neuen Story-Inhalten. Ihr könnt den DLC aber jetzt schon kaufen und bekommt dann sofort Zugriff auf zwei Holo-Kleidungssets für eure Spielfigur.

Endgame-DLC: Laut Game Freak solltet ihr euch auf stärkere Gegner einstellen. Dementsprechend müsst ihr vor dem Start der Erweiterung auch die Haupthandlung von Pokémon-Legenden: Z-A abgeschlossen haben.

Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Worum geht’s in Mega-Dimension?

Nachdem überall in Illumina City merkwürdige Dimensions-Risse auftauchen, begebt ihr euch mit dem mysteriösen Mädchen Antja und ihrem Pokémon Hoopa auf ein neues Abenteuer. Im Laufe der Story betretet ihr durch die Risse eine alternative Version der Metropole.

Schaut euch hier den ersten Trailer zur Erweiterung an, der schon mal einige Eindrücke der neuen Spielwelt vermittelt:

Dort trefft ihr auf Pokémon mit Levelstufen auf bis zu 150 – soweit haben wir es zumindest in bisherigen Trailern gesehen. Ihr solltet also gut vorbereitet in die DLC-Welt treten und habt wieder einen Grund zum Grinden.

Laut Leaks könnte es über 150 weitere Pokémon geben, inklusive vieler bekannter Gesichter aus früheren Spielen und natürlich den neuen Mega-Evolutionen. Wir haben euch alle bestätigten und geleakten Pokémon des DLCs aufgelistet.

