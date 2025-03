Pokémon-Legenden: Z-A - Auch die Starter haben wohl mächtige Mega-Entwicklungen und ein bekannter Leaker verrät uns jetzt brandneue Typ-Kombis

Es sind neue Details zu den Mega-Entwicklungen der Starterpokemon aus Legenden: Z-A durchgesickert.

Pokémon-Legenden: Z-A lässt uns Ende 2025 auf der Nintendo Switch die Großstadt von Illumina City unsicher machen. Dabei dürfen wir uns nicht nur auf ein rundum erneuertes Kampfsystem freuen, sondern auch auf die Rückkehr der Mega-Evolutionen. Knapp 20 Mega-Entwicklungen sind bereits bestätigt. Leaks offenbaren, dass wir uns außerdem auf 27 neue dieser Formen freuen dürfen. Nun sind weitere Details zu den Mega-Varianten der Starter-Pokémon aufgetaucht.

Der bekannte und verlässliche Pokémon-Insider CentroLeaks hat via X/Twitter neue Details zu den Mega-Entwicklungen der drei Starter-Pokémon Karnimani, Endivie und Floink bzw. von Impergator, Meganie und Flambirex durchsickern lassen.

Was sind Mega-Evolutionen? Diese besonders mächtige Form der Entwicklung wurde erstmals in Pokémon X/Y eingeführt und verändert nicht nur die Gestalt eines Pokémons, sondern verleiht ihm auch größere, typspezifische Kräfte und ermöglicht bei einigen Monstern sogar neue Typkombinationen. Mega-Evolutionen sind nicht permanent und können ausschließlich im Kampf ausgelöst werden. Nach Ende des Kampfes verwandelt sich das Monster wieder in seine ursprüngliche Form zurück.