Pokopia-Fan macht einen der düstersten Orte des Spiels in Rekordzeit zum perfekten Ferienparadies

Würdet ihr hier nicht auch mal Urlaub machen wollen?

Eines hat das Wetter der letzten Tage wohl eindeutig klargemacht. Der Winter ist vorbei und lange wird es nicht mehr dauern, bis die Sommersonne uns alle wieder ordentlich durchbrät. Was kann man sich da mehr wünschen, als faul an einem Pool zu liegen und Kaltgetränke zu schlürfen?



Wäre es nicht toll, wenn man das passende Wellness-Resort einfach in ein paar Stunden hochziehen könnte? Einem Pokopia-Fan ist das zumindest in der virtuellen Welt gelungen.

Eine Heimat für Pokémon

In Pokopia seid ihr bekanntermaßen Architekt, Bauleiter, Klempner, Pyrotechniker und noch vieles mehr in einem. Selten war die Welt der Pokémon interaktiver und wandelbarer als in der von Game Freak und Omega Force entwickelten Lebenssimulation.

Ein bisschen Minecraft, ein bisschen Stardew Valley und natürlich ganz viele kleine und große Pokémon. Dass bei so einem Konzept wortwörtlich kein Stein auf dem anderen bleibt, ist sicher keine Überraschung.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Um die Welt um euch herum an die Bedürfnisse eurer neuen Pokémon-Freunde und -Nachbarn anzupassen, gibt euch das Spiel eine ganze Reihe an Werkzeugen, nicht zuletzt die Fähigkeiten der anderen Pokémon selbst an die Hand.

Das Ergebnis: eine quietschbunte Welt, die nur darauf wartet, von euch verformt zu werden. Hausbau, Terraforming und der Aufbau einer Gemeinschaft sind absolut Kern der Spielerfahrung.

Aber an dieser Stelle mal eine kurze Quizfrage: Was tun Gamer, wenn man ihnen alle möglichen Freiheiten in einem Spiel lässt? A: Sie halten sich genau an die Vorgaben und machen nur das Nötigste? Oder B: Das genaue Gegenteil. Genau.

Willkommen in Trübküstia!

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Dieser Ort schon. Trübküstia gehört eigentlich eher zu den weniger ansprechenden Orten in Pokopia. Warum? Tja, der Name ist Programm. Es ist eine Küste, die man nur mit viel Fantasie auch als Strand bezeichnen könnte und es ist sehr, sehr trübe.

Wer je im November ans Meer gefahren ist, hat ein ungefähres Bild. Redditor NifastGreentail geht sogar noch einen Schritt weiter und beschreibt den Ort als "so aussehend, als wäre dort eine Atombombe explodiert".

Das hat eben diesen Redditor aber nicht davon abgehalten, Trübküstia, das in der englischen Version Bleak Beach heißt, eine ordentliche Generalüberholung zu verpassen.

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Palmen, Hotelanlagen, Pools. All das hat NifastGreentail angeblich an nur einem Tag in Trübküstia hochgezogen und beweist dabei durchaus ein Auge für Ästhetik. Nicht mehr als eine (schon für sich beeindruckende) 14-stündige Spielsession soll es gebraucht haben, um in Trübküstia sonnige Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Potenzielle Gäste sind begeistert

Nicht nur Pokémon im Spiel feiern das neue Trübküstia. Auch die Community ist beeindruckt und in einigen Fällen sogar überwältigt.

"Ffs meine Trübküstia-Pokémon leben immer noch in 2x2 Grasflecken." - LordMudkip

"14 Stunden? Wie schaffst du es, so lange zu spielen? Kriegst du da keine Kopfschmerzen?" - DiligentEase2268

"Posts wie diese sind für mich sowohl beeindruckend, als auch deprimierend. Ich bin beeindruckt, aber ich weiß, dass ich nie die Vorstellungskraft, Geduld oder Zeit hätte, um etwas zu erschaffen, das auch nur ansatzweise so schön ist." - Aequorea

Neben den vereinzelten Ausdrücken des Unglaubens oder der Frustration sind die meisten Reaktionen aber sehr positiv. Naja. Hauptsächlich muss es ja wohl den Pokémon gefallen.

Über die Multiplayer-Funktion wäre es zumindest für Freunde von NifastGreentail möglich, in dem extravaganten Ferienresort Urlaub zu machen. Der Rest muss leider etwas anderes finden.

Wo wollt ihr denn dieses Jahr Urlaub machen? Und welchen Pokémon-Begleiter hättet ihr gern dabei?