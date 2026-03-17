"Block für Block": Pokémon Pokopia-Fan baut Alabastia und Route 1 aus Rot/Blau nach und der Rest von Kanto soll auch noch folgen

Pokopia ist für Bau-Enthusiasten das reinste Fest. Da war es nur eine Frage der Zeit, dass sich jemand die Challenge setzt, die Kanto-Region nachzubauen.

Annika Bavendiek
17.03.2026 | 06:37 Uhr

Der Anfangsbereich von Kanto sieht schonmal sehr gut aus. (Bild: Nintendo Koei Tecmo Reddit jc_hough) Der Anfangsbereich von Kanto sieht schonmal sehr gut aus. (Bild: Nintendo / Koei Tecmo / Reddit jc_hough)

Pokémon Pokopia ist seit dem 5. März auf der Switch 2 spielbar und hat sich dank seines Bausystems ruckzuck zu einem Traum für Hobby-Baumeister gemausert. Überall auf Social Media finden sich jetzt schon atemberaubende Bauwerke oder gar ganze Regionen – darunter auch die ersten beiden Gebiete der 1. Generation, die aber erst den Anfang eines großen Projekts darstellen.

Pokopia-Spieler will ganz Kanto verewigen und gibt ersten Vorgeschmack darauf

Jeder Pokémon-Fan der ersten Stunde kennt die ersten Gebiete von Pokémon Rot/Blau vermutlich in- und auswendig. Entsprechend kommt schnell ein nostalgisches Gefühl auf, wenn man sich das von Redditor jc_hough nachgebaute Alabastia und Route 1 anschaut.

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Grund dafür ist die Detailverliebtheit, die dank des Block-Bausystems und einiger Items so gut umgesetzt werden kann. Die Wege wurden Block für Block nachempfunden, die Blütenbeete passen von ihrer Position her und sogar die Gebäude ähneln den Versionen aus Rot/Blau, Gold/Silber bzw. Feuerrot/Blattgrün.

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Die Fenster lassen sich zwar nicht ganz so identisch nachemfinden, dafür faket die Route 1 in Pokopia nicht nur die Stufen, sondern bildet sie mit einem echten Höhenunterschied nach. Theoretisch kann unser Ditto in Pokopia diese Stufen nicht nur hinunter-, sondern auch hochspringen.

Da das Hochklettern in den Rollenspiel-Editionen aber nicht möglich ist und jc_hough das für seine Pokopia-Version so beibehalten wollte, half der User einfach mit blockierenden Holzzäunen nach.

Wie das bislang aussieht, könnt ihr in dem oben eingebetteten Reddit-Post sehen. Und falls euch das Projekt interessiert, könnt ihr jc_hough darüber auch im Auge behalten. Der Redditor hat nämlich verlauten lassen, dass es nicht bei Alabastia und Route 1 bleiben soll. Er/Sie will die ganze Kanto-Region in Pokopia authentisch nachbauen.

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Hier und da wird jc_hough sicher (wieder) etwas künstlerische Freiheit walten lassen (müssen), aber schon jetzt wurde der Kern von Kanto gut eingefangen. Das beweisen auch die Kommentare unter dem Beitrag: "Ich dachte auch: 'Verdammt, der wird gleich auf ein Rattfratz treffen.'“ und "Das ist es, worauf ich mich in dem Spiel am meisten freue: eine originalgetreue Nachbildung von Kanto! Die ersten beiden Zonen sind fantastisch, ich kann es kaum erwarten, den Rest zu sehen!"

Wir sind ebenfalls gespannt, wie die Kanto-Welt letztendlich aussehen wird.

Was sagt ihr bisher zu den ersten Kanto-Gebieten? Spielt ihr auch Pokopia und habt euch schon an etwas Ähnlichem versucht?

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Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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