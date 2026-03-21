Pokopia-Fan baut den berühmten Kampf aus dem Pokémon Rot/Blau-Intro mit Vulkanasche nach - und es sieht fantastisch aus

In Pokopia hat ein Reddit-User die legendäre Kampf-Szene zwischen Nidorino und Gengar aus Pokémon Rot/Blau beeindruckend nachgebaut.

Samara Summer
21.03.2026 | 17:47 Uhr

Pokopia-Fans stellen bereits ihre Kreativität unter Beweis. (Hintergrundbild: ReddituserConsiderationOwn2912) Pokopia-Fans stellen bereits ihre Kreativität unter Beweis. (Hintergrundbild: Reddit/user/ConsiderationOwn2912)

Pokémon Pokopia ist in der ersten Märzwoche erschienen und während ich beispielsweise noch voll und ganz damit beschäftigt bin, die Landschaft erst mal halbwegs wohnlich zu machen und Hütten aufzustellen, beeindrucken andere schon mit kreativen Großprojekten. So wie dieser Reddit-User, der einfach mal einen legendären Kampf an den Himmel gezaubert hat.

Pokopia-Fan ehrt berühmten Kampf mit einem Kunstwerk

Habt ihr damals oder irgendwann später Pokémon Rot/Blau gezockt, dann erinnert ihr euch bestimmt an die Introszene. Untermalt von dramatischer Musik stehen sich Nidorino und Gengar im Kampf gegenüber. Reddit-User ConsiderationOwn2912 hat die kultige Szene aus der ersten Gen in der neuen Life Sim Pokopia eindrucksvoll nachgebaut.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Was ihr im Bild oben schon sehen konntet, könnt ihr im Beitrag noch mal als Gif bestaunen. Leider nur in dieser Pixellook-Version, die der Fan uns zeigt, angelehnt an den Stil der Retro-Spiele. Gerne hätten wir auch noch einen "richtigen" Spiele-Clip gesehen. So oder so ist das Kunstwerk aber ganz schön beeindruckend und das kommt auch in der stilisierten Variante rüber. Seht selbst:

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Das gigantische Bauwerk füllt den gesamten Himmel und macht richtig was her. Hergestellt hat der Fan es hauptsächlich mit Vulkanasche. Daneben hat ConsiderationOwn2912 allerdings noch andere, nicht näher genannte Materialien eingesetzt. Die stammen vom Wunderinsel-Farming und der Fan verrät diesbezüglich sogar noch: "Ich habe immer noch zu viel."

Wie die Wunderinseln genau funktionieren und was ihr da finden könnt, erfahrt ihr im unten verlinkten Guide. Zudem teilen wir noch ein weiteres nostalgisches Bauwerk mit euch:

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In den Kommentaren äußern sich andere Reddit-User begeistert. ContributionMore5502 findet beispielsweise:

Ok, ich habe schon abgedrehten Scheiß gesehen, aber das ist bei Weitem der abgedrehteste. Ich habe es im ersten Moment gar nicht bemerkt und dann war ich so: HEILIGE SCHEIßE, DAS IST DIE GEN 1 OPENING SZENE!

User Bahldros gesteht dagegen einfach nur: "In der Zwischenzeit habe ich einen Hügel gemacht." Eine andere Person unterbietet noch mit: "Ich bin schon froh, dass ich einen Tunnel durch einen Hügel gegraben habe." Ein weiterer Fan hält fest: "Ich habe einen Hügel abgetragen."

Und was habt ihr in der Zwischenzeit so getrieben?

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Genre: Simulation

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