Project Hail Mary ist für mich der beste Sci-Fi-Film seit Jahren und ich liebe das LEGO-Set zum Film

Das Schiff aus Der Astronaut – Project Hail Mary könnt ihr euch schon jetzt als Deko ins Regal stellen.

Ich hatte das große Glück, den neuen Sci-Fi-Blockbuster "Der Astronaut – Project Hail Mary" schon vorab sehen zu können und ich muss sagen, dass der Film mich tief berührt hat. Es ist eine wunderbare Geschichte über Freundschaft, das Überwinden von Grenzen und warum Wissenschaft einfach nur rockt. Der Film hat sich schon jetzt einen Platz in meiner Top-Liste des Jahres gesichert und deswegen spiele ich gerade auch sehr viel mit Gedanken, mir das passende LEGO-Set zum Film zu kaufen.

Darum geht es in Der Astronaut – Project Hail Mary

Die Erde hat ein massives Problem, denn die Sonne droht zu sterben, da kleine Partikel, sogenannte Astrophagen sie Stück für Stück zersetzen. Doch es gibt ein System in der Milchstraße, dessen Sonne nicht zersetzt wird. Um herauszufinden, warum das so ist, wird der Biologe Ryland Grace (Ryan Gosling) mit einem Raumschiff losgeschickt, um den Planeten zu untersuchen und so die Welt zu retten.

Im besagten System angekommen trifft Grace auf Rocky, ein Alien, welches aus genau demselben Grund hier ist, wie er selbst. Es liegt an den beiden, zusammenzuarbeiten, um ihre Welten zu retten. Das stellt sich aber als schwierig heraus, wenn sich die Arten der Kommunikation grundlegend unterscheiden.

Das bietet das LEGO-Set zum Sci-Fi-Erfolg

Das LEGO-Set besteht aus 830 Teilen und kommt mit zwei Minifiguren von Grace und Rocky daher. Hauptteil des Sets ist das Raumschiff Hail Mary, bestehend aus drei Antriebsdüsen und aufgeklappten Sonarpanelen.

Dieses Modell kann tatsächlich was und macht sich auch super als Regal-Deko.

Das Highlight ist aber die Kurbelfunktion: Im Film kann das Raumschiff in schnelle Drehungen versetzt werden, um mit der so entstehenden Zentrifugalkraft eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Mit einer kleinen Kurbel am Set könnt ihr zuerst das Crew-Modul des Raumschiffs in die richtige Position bringen und anschließend das ganze Raumschiff rotieren lassen, so wie es auch im Film dargestellt wird.

Das Set ist ein echter Hingucker für Sci-Fi-Fans und für alle, die den Astronauten genauso lieben wie ich, denn ich habe auch schon mehr als einen Blick auf dieses Schmuckstück geworfen.