PS Now im Juli 2020 bringt Open World-Hit für PS4 & zwei weitere Games

Neue PS Now-Games im Juli 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Mit Watch Dogs 2 könnt ihr jetzt vor Watch Dogs Legion ein Open World Hacking-Abenteuer erleben.

Ab sofort verfügbar:

Watch Dogs 2 (nur das Basis-Spiel; bis zum 5. Oktober 2020 im Service)

Street Fighter V (nur das Basis-Spiel; auf unbegrenzte Zeit im Service)

Hello Neighbor (auf unbegrenzte Zeit im Service)

Die neuen Spiele vorgestellt

Watch Dogs 2

Darum geht's: In Watch Dogs 2 geht es nach San Francisco. Die offene Welt ist mehr als doppelt so groß als im Vorgänger noch und bietet zahlreiche Aktivitäten. Außerdem führt das Spiel einen neuen Helden ein - Marcus Holloway, einen jungen, superschlauen Programmierer und Hacker. Er tritt der Hacker-Community Dedsec bei, die ihn mit Waffen und Informationen versorgt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr die Hacker-Thematik mit den übertrieben coolen Gang-Mitgliedern mögt. Es gibt in Watch Dogs 2 sehr viele kleine Gadgets und Fähigkeiten, die ihr in den Missionen nutzen müsst, um euch gegen die Blume Corporation zu stellen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr nichts mit der typischen Open World-Stadt anfangen könnt. Watch Dogs 2 feiert all das ab, was Ubisoft vor Assassin's Creed Origins zum Standard gemacht hat.

Weitere Infos gibt's im GamePro-Test:

45 1 Mehr zum Thema Watch Dogs 2 im Test - Hackerparadies mit Hindernissen

Street Fighter V

Darum geht's: Street Fighter braucht wahrscheinlich nicht allzu viel Erklärung. Als Fighting Game wählt ihr euch einen der zur Verfügung stehenden Charakteren aus und stellt euch in 1-gegen-1-Kämpfen der CPU, euren Freunden oder übers Internet auch Online gegen fremde Mitspieler*innen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr wisst, wer Ryu, Ken und Chun-Li sind. Ihr bekommt mit Street Fighter V die aktuellste Variante des beliebten Spieleklassikers. Ein absolutes Muss für Fans des Genres.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr natürlich nicht das Genre mögt. Fighting Games sind sehr speziell und decken einen ganz bestimmten Geschmack ab. Wenn ihr damit keinen Spaß habt, dann wird ihr auch nichts mit Street Fighter V anfangen. Zudem gibt es auf PS Now nur das Basis-Spiel ohne die zahlreichen DLC-Kämpfer.

Mehr zum Spiel erfahrt im GamePro-Test:

31 0 Mehr zum Thema Street Fighter 5 im Test - Die Zukunft der Fighting Games?

Hello Neighbor

Darum geht's: Hello Neighbor ist ein First-Person-Horrorspiel in dem ihr um und in das Haus eures Nachbarn schleicht, um herauszufinden, welche schrecklichen Geheimnisse er in seinem Keller verbirgt. Dabei soll die KI des Nachbarn stetig aus früheren Fehlern lernen und das Eindringen so schwerer machen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr was kleines für Zwischendurch braucht. Durch seine unterschiedlichen Lösungswegen hat das Spiel auch einen gewissen Wiederspielwert.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr knallharten Horror erwartet. Hello Neighbor baut nicht wirklich eine Horror-Atmosphäre auf sondern ist eher ein Action-Stealthspiel.

Noch mehr Infos findet ihr im GamePro-Test:

1 0 Mehr zum Thema Hello Neighbor im Test - Das Nerven ist des Nachbars Lust

Diese Spiele verlassen diesen Monat PS Now

Mit dem Start in den neuen Monat verlässt auch wieder ein Spiel, den Service:

Marvel's Spider-Man

Das ist das Lineup für PS Now im Juli 2020: Freut ihr euch über eins der Spiele? Welches Genre sagt euch am meisten zu? Open World-Action-Adventure, Fighting Game oder absurder Horror?