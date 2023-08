PS Plus August 2023 schenkt euch 7 weitere Bonus-Inhalte, die viele gar nicht auf dem Schirm hatten

Schnappt euch jetzt weitere Boni mit eurem PS Plus-Abo.

Viele von euch dürften es gar nicht mitbekommen haben: Wenn ihr ein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt, dann könnt ihr euch seit einigen Tagen neben den monatlichen Essential-Games weitere Boni herunterladen. Wir listen hier für euch auf, was ihr bei PS Plus neben den August 2023-Spielen ebenfalls ohne weitere Zusatzkosten bekommt.

Übrigens, die Bonus-Spiele für PS Plus Extra/Premium werden bald enthüllt:

Alle neuen PlayStation Plus-Spielepacks im Überblick

Redditor "MeDungeon" macht im PS Plus-Subreddit darauf aufmerksam, dass ihr aktuell neben den August 2023-Essential-Games 7 weitere Goodies abstauben könnt, sofern ihr über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügt:

Exklusives Paket für Disney Speedstorm Enthält: Mulans Anzug „Sterling Legacy“ Mulans Lackierung „Dragon Flame Sterling Edition“ Mulans Avatar „Dragon Flame“



World of Tanks – Supply Drop (August 2023) Enthält: 400 000 Silber 5 Verbesserte Ersatzteilkisten 5 Verbesserte Arztkoffer 5 Verbesserte Feuerlöscher



Mortal Blitz : Combat Arena - PlayStationPlus VIP Booster (August 2023) Enthält: Mehr EXP (15 %) Mehr TP (15 %



Dauntless Sommer-Slayer-Paket für PlayStationPlus Enthält: 25 Patrouillenschlüssel 25 Kopfgeldmarken 7-Tage Mitgliedschaft im Slayer-Club Elixierpaket 20.000 Rams 250 Platinum



Path of Exile: Bundle 12 – PlayStation Plus

Puzzle Quest 3 - Azurkreuzritter-Rüstungsbündel Enthält: Ein komplettes Set mit Skins für die fünf Originalhelden! Epische Knochenmaske (Rüstung) x1 2.000 Rüstungssplitter 5.000 Gold

War Thunder: Helicopter Snail Bundle

Im dazugehörigen Reddit-Post wird deutlich, dass viele die neuen Boni gar nicht auf dem Schirm hatten: "Danke dir, es ist absurd, wie schwer es ist, diese neuen PS+-Goodies zu finden, wenn sie auftauchen. Ich schwöre, niemand kümmert sich gerade mehr darum, die PS+-Perks-Sektion im PS Store zu updaten", schreibt Reddit-Mitglied "Sydoki".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Welche Spiele gibt es bei PS Plus Essential im August 2023?

Hier noch einmal alle Bonus-Spiele im Überblick, die ihr aktuell mit dem PS Plus Essential-Abo bekommt:

PGA Tour 2K23

Dreams

Death's Door

Im unteren GamePro-Artikel stellen wir euch die Essential-Games im August noch einmal genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im August 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo, seid aber an den Bonus-Games interessiert? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus Essential, Extra und Premium.

Hier führen wir euch nicht nur die unterschiedlichen Preise auf, sondern gehen auch gezielt auf die Vorteile der unterschiedlichen Abo-Klassen ein.