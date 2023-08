PS Plus Extra/Premium August 2023: Neue Bonus-Spiele für PS4 und PS5 im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

Die PS Plus-Spiele für Extra und Premium werden bald enthüllt.

Eine neue Ladung PS Plus-Bonus-Spiele lässt nicht mehr lange auf sich warten: Wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch schon in der kommenden Woche auf die Ankündigung der August 2023-Spiele freuen. Wir nennen euch das genaue Datum und die Uhrzeit der Enthüllung durch Sony.

PS Plus Extra/Premium im August 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung und Freischaltung der Spiele

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 9. August 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 15. August 2023 zwischen 12 und 13 Uhr (deutscher Zeit)

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele in der Regel immer am dritten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor an. Somit ergibt sich diesmal der 12. Juli 2023 als Tag der Enthüllung und der 18. Juni 2023 als Tag der Live-Schaltung im PlayStation Store.

Gibt es bereits einen Leak zu PS Plus Extra/Premium? Nein bislang ist kein Spiel des August 2023 lineups durchgesickert.

Ein Spiel für PS Plus Extra bereits bekannt

Ein kommendes Spiel für alle PS Plus Extra-Mitglieder ist aber bereits offiziell bestätigt: Sea of Stars.

Das Retro-RPG, das an SNES-Klassiker wie Chrono Trigger erinnert, landet allerdings erst am 29. August 2023 in der Extra-Bibliothek, erscheint also nach Freischaltung des regulären August-Lineups für Extra/Premium. Mehr Infos zu Sea of Stars bei PS Plus findet ihr hier:

Und hier könnt ihr euch den Trailer zu Sea of Stars ansehen:

