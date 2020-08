PS Plus: Holt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor es zu spät ist

Die PS Plus-Spiele im September 2020 sind bekannt und werden in nur wenigen Tagen im PS Store zum kostenlosen Download für alle Mitglieder des Service bereitgestellt. Das bedeutet aber auch, dass die Spiele des Vormonats wieder zum regulären Preis angeboten werden.

Verpasst die PlayStation Plus-Spiele im August 2020 nicht

Wann werden die August- durch die September-Spiele ausgetauscht? Am Dienstag, den 1. September 2020 um die Mittagszeit herum. Das heißt, dass ihr bis dahin noch Zeit habt, euch die aktuellen August-Titel herunterzuladen:

Dabei solltet ihr insbesondere den Multiplayer-Hit Fall Guys nicht verpassen, der aktuell der am meisten heruntergeladene PS Plus-Titel überhaupt ist.

Lohnen sich die August-Games? In einem separaten GamePro-Artikel stellen wir euch die Gratis-Games mit Pro und Contra genauer vor:

Das sind die PS Plus-Spiele im September 2020

Vergangenen Mittwoch hat Sony die Spiele des neuen Monats enthüllt:

Lohnen sich die September-Games? Das verraten wir euch hier:

Kein PS Plus-Mitglied? Mit einem PS Plus-Abo erhaltet ihr nicht nur monatlich Zugriff auf eine Auswahl an Spielen, die ohne weitere Zusatzkosten angeboten werden, sondern könnt auch online im Multiplayer spielen. Alle Vorteile und Preise des PS Plus-Abos, wie ihr es wieder kündigt und was ihr generell beachten müsst, verraten wir euch in unserem großen GamePro-FAQ.