Fall Guys ist das erfolgreichste PS Plus-Spiel aller Zeiten

Während soeben die neuen Gratis-Spiele für PS Plus-Abonnent*Innen im September 2020 angekündigt wurden, hat Sony eine Meldung zum aktuellen Service-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout vermeldet. Zur Erinnerung: Das Spiel ist am 04. August für PS4 und PC erschienen, landete direkt in PS Plus und ist seitdem zu einem kleinen Phänomen herangereift.

Laut Sony ist der Minispiele-Wettkampf mit den bunten Bohnen das erfolgreichste PS Plus-Spiel aller Zeiten. Bedeutet, kein Spiel wurde weltweit häufiger heruntergeladen. Die Info stammt vom offiziellen PlayStation-Account auf Twitter:

Im Tweet beglückwünscht Sony Entwickler Mediatonic. Den offiziellen Twitter-Kanal zum Spiel, @FallGuysGame, können wir euch übrigens sehr empfehlen. Hier werden nicht nur täglich neue Infos zum Spiel gepostet, auch werden hier überaus lustige Clips von Fans geteilt und generell ist der Humor in den Tweets einfach herrlich.

Gegen welche Konkurrenz sich Fall Guys übrigens in der zehnjährigen Geschichte des Abo-Service durchsetzen konnte, haben wir euch in einem separaten Artikel zu den besten PS Plus-Monaten überhaupt aufgeführt. Darunter unter anderem The Last of Us, Uncharted 4 und mehr:

Wie geht es mit Fall Guys weiter?

Trotz des großen Erfolgs setzt sich Entwickler Mediatonic natürlich noch nicht zur Ruhe, sondern arbeitet weiter an neuen Minispielen, neuen Modi, Varianten vorhandener Parcours und vielen, vielen Kostümen.

Wie Moderator Geoff Keighley erst gestern bekanntgab, werden wir mehr zu Fall Guys während der gamescom Opening Night Live am kommenden Donnerstag erfahren. Hier wird nämlich erstmals ein Blick in die Inhalte von Season 2 gewährt. Mehr zum Thema:

Falls ihr hingegen noch nie etwas vom neuen Hype-Spiel gehört habt, schaut gerne einmal in unseren ausführlichen GamePro-Test zu Fall Guys. Hier verraten wir euch, was den Multiplayer-Kracher so besonders macht.

Hättet ihr mit solch einem Erfolg von Fall Guys gerechnet und spielt ihr das Spiel nach wie vor?