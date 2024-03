PS Plus: Sony schenkt euch jetzt noch mehr Bonus-Inhalte im März - darunter ein exklusiver Fortnite-Charakter

Bei PS Plus gibt es wieder Gratis-Goodies.

Wer ein Abo von PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium hat, kann nicht nur online mit anderen zocken, sondern bekommt monatlich auch neue Spiele ohne Aufpreis spendiert. Dabei gibt es aber noch weitere Boni im Abo, die ihr euch regelmäßig sichern könnt – sie sind allerdings ziemlich leicht zu übersehen. Für alle Fortnite-Fans gibt es jetzt sogar einen exklusiven Charakter.

Lina Scorch - so schnappt ihr euch den PS Plus-exklusiven Fortnite-Charakter

Neben den monatlichen Gratis-Spielen von PS Plus bekommt ihr mit einem Abo auch regelmäßig exklusive Pakete. In diesen Add-ons stecken dann kostenlose Inhalte für einzelne Spiele, die ihr euch mit allen Abo-Stufen (Essential, Extra und Premium) sichern könnt.

So jetzt auch mit dem neuen Paket für Fortnite, das am 13. März still und heimlich im Abo-Service erschienen ist – allerdings nur für die PS5-Version des Spiels.

In dem Fortnite-Flammende-Reifen-Paket stecken:

Outfit "Lina Scorch" (als normale und LEGO-Version)

Rücken-Accessoire "Gas up"

Habt ihr ein PS Plus-Abo, müsst ihr das Paket noch im PlayStation Store kaufen, allerdings ist es mit einem Preis von 0 Euro nicht allzu belastend für euren Geldbeutel. Lina Scorch könnt ihr dann übrigens auch in Fortnite auf anderen Plattformen benutzen, aber ihr müsst sie eben erstmal auf PlayStation einlösen.

Sony hat außerdem frisch die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium im März bekannt gegeben. Wollt ihr wissen, welche Titel und Inhalte ihr bei Essential, Extra und Premium aktuell bekommt, findet ihr hier alle Infos dazu:

So sichert ihr euch die exklusiven PS Plus-Pakete

Neben dem neuen Fortnite-Paket gibt es im PS Plus-Abo auch noch Inhalte für weitere Spiele, darunter aktuell etwa für Apex Legends, Brawlhalla, Fall Guys, Warframe oder Final Fantasy 14.

Ihr findet diese Pakete entweder direkt im PlayStation Store bei den Add-ons der jeweiligen Spiele, oder indem ihr in den PS Plus-Tab auf dem Dashboard eurer Konsole wechselt. Scrollt ihr hier entsprechend weit runter, findet ihr den Reiter "Exklusive Pakete mit PlayStation Plus". Hier könnt ihr dann regelmäßig nachschauen, für welche Spiele es aktuell Pakete mit Gratis-Inhalten gibt.

Gibt es die Items auch ohne Abo? Nein, da es sich um PS Plus-exklusive Inhalte handelt, könnt ihr sie euch nur mit einem aktiven Abo holen.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Wie gefällt euch das neue Fortnite-Outfit?