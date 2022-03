PS Plus Collection verliert bald ihr erstes Spiel, also schnappt es euch noch

Gerade erst hat Sony frisch verkündet, dass PS Plus und PS Now in einen einzigen Service verschmelzen werden, der in drei Varianten kommen wird. Natürlich kamen damit auch einige Fragen auf, etwa, was mit der PS Plus Collection für PS5 geschehen wird. Zwar hat PlayStation bereits bestätigt, dass die Collection weiterhin bestehen bleiben wird - Das heißt aber nicht, dass sie unangetastet bleibt. Wie nun bekannt wurde, verlässt schon bald das erste Spiel die Sammlung.

Persona 5 fliegt aus der PS Plus Collection

Bisher bestand die PS Plus Collection aus 20 Top-Titeln, darunter God of War, Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Persona 5 oder auch Bloodborne. Alle PS Plus-Abonnent*innen mit einer PS5 konnten diese Spiele ihrer Bibliothek hinzufügen. Welche Spiele sonst noch zur Sammlung gehören, findet ihr hier:

Nun ändert sich das bald. Im Blogeintrag von Sony, der die neuen PS Plus-Spiele für April 2022 vorstellt, findet sich nämlich ein kleiner Hinweis ganz am Ende:

Persona 5 verlässt am 11. Mai die PS Plus Collection.

Damit ist Persona 5 das erste Spiel aus der PS Plus Collection, das diese verlässt. Immerhin, bis zum 11. Mai 2022 ist es noch verfügbar, ihr solltet also die Chance nutzen und es euch holen. Habt ihr das Spiel bis zu diesem Datum eurer Spielebibliothek hinzugefügt, behaltet ihr weiterhin Zugriff darauf, selbst wenn es nicht mehr zur Sammlung gehört. Ihr braucht natürlich weiterhin ein aktives PS Plus-Abo, um es spielen zu können.

Welche Spiele ihr im April mit PS Plus abstauben könnt, findet ihr hier:

Collection bleibt, aber mit welchen Spielen?

Ob Persona 5 als einziges die PS Plus Collection verlässt oder nach und nach weitere Spiele folgen, bleibt noch ungewiss. Immerhin soll sie ja auch mit der neuen PS Plus-Version erhalten bleiben, muss also Spiele umfassen.

Gut möglich ist aber, dass zumindest ein Teil der Spiele in den Katalog aus 400 PS4- und PS5-Spielen wandern wird, der in PS Plus Extra und PS Plus Premium enthalten sein wird. Alle Infos zu den drei Modellen und was sie beinhalten, findet ihr in unserem dedizierten Artikel.

Seid ihr traurig, dass Persona 5 die Collection verlässt, oder interessiert ihr euch weniger für den Inhalt der Sammlung?