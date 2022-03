PS Plus: Keine Sorge, die PS5-Collection bleibt so, wie sie ist

Wer ein PS Plus-Abo und eine PS5 besitzt, kann von Haus aus und ohne Zusatzkosten auf eine ganze Reihe hochkarätiger Blockbuster zugreifen, sie herunterladen und spielen. Jetzt ändert sich allerdings einiges am PS Plus-Modell und es gibt drei neue Abstufungen mit unterschiedlichen Preisen und Inhalten. Was natürlich die Frage danach aufwirft, was dann eigentlich mit der PS Plus Collection für die PS5 passiert. Jetzt können wir Entwarnung geben: Sie bleibt im Abo enthalten.

Die PS Plus-Collection für PS5 bleibt in der günstigsten Variante

Darum geht's: Zum Launch der PS5 wurde ein weiterer Anreiz geschaffen, PS Plus zu abonnieren. Wer beides hat, bekommt nämlich Zugriff auf 20 Mega-Hits für die PS4 aus dem Hause Sony. Dazu zählen zum Beispiel absolute Top-Titel wie Bloodborne, God of War, Uncharted 4, Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7 oder Days Gone. Mehr dazu lest ihr in diesem GamePro-Artikel:

PS Plus in neu: Seit Kurzem wissen wir, dass PS Plus und PS Now gemeinsame Wege gehen. Das bedeutet, dass es bald nur noch die drei verschiedenen PS Plus-Varianten geben wird. Mit unterschiedlichen Inhalten und Preisen. Bei der, die am meisten kostet, sind zum Beispiel auch PS1-, PS2-, PS3- und PS4-Titel mit drin. Alle Infos findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht:

Und die PS Plus-Collection? Wenn ihr euch jetzt – wie viele andere – fragt, was aus der PS Plus-Collection wird, beziehungsweise ob sie erhalten bleibt und wenn ja, in welcher Stufe, dann können wir Entwarnung geben. Die 20 PS4-Spiele könnt ihr auch weiterhin auf PS5 spielen, wenn ihr das günstigste Abo habt. Die PS5-Collection gehört künftig zu PS Plus Essential. Das hat Sony gegenüber IGN bestätigt:

PS Plus Extra und PS Plus Premium beinhalten die Spiele dann sowieso. Bei PS Plus Extra sind sogar um die 400 PS4- und PS5-Spiele mit dabei. Wer auf PS Plus Premium setzt, bekommt auch noch PS3-Titel im Streaming und PS1-, PS2- und PSP-Spiele dazu. Nur PS Vita-Titel scheinen komplett zu fehlen. Alles, was zu den insgesamt 740 Titeln bereits bekannt ist, findet ihr hier.

Wie findet ihr das neue Abo-Modell von Sony? Hättet ihr gedacht, dass es so läuft mit der PS Plus-Collection für PS5?