Dank PS Plus bekommt ihr unerwartet ein PS5-Spiel für 30 Cent

PS Plus wird auch auf der PlayStation 5 regelmäßig kostenlose Spiele anbieten. So gibt es direkt zum Start der neuen Konsole Bugsnax, das ihr euch bereits jetzt sichern könnt. Aber völlig unerwartet bekommt ihr ein Spiel gratis, sofern ihr es bei PS Plus im August 2018 euch gesichert habt.

Dead by Daylight für PS5 kostet in Deutschland für PS4-Besitzer nur 30 Cent

Und zwar handelt es sich dabei um Dead by Daylight, das Horror-Multiplayer-Spektakel. Sofern ihr das Spiel auf der PS4 digital besitzt, egal ob gekauft oder über PS Plus, könnt ihr für 30 Cent auf die PS5-Version upgraden. Wer die Retail-Version besitzt, der sollte das Spiel einfach einlegen und dann ein PS5-Upgrade durchführen können. Bestätigen können wir letzteres jedoch derzeit nicht.

Nur in Deutschland kostenpflichtig: Das Upgrade ist tatsächlich nur in Deutschland mit Kosten verbunden. In allen anderen Ländern, darunter auch Schweiz und Österreich, solltet ihr die Version kostenlos bekommen.

So löst ihr es ein: Wenn ihr Dead by Daylight besitzt, dann könnt ihr einfach in die Webversion des PlayStation Stores gehen und dort nach dem Spiel suchen. Dort befindet sich dann eine spezielle Version namens "Dead by Daylight Special Edition PS4 & PS5". Besitzt ihr den Titel in irgendeiner Form für Sonys alte Konsole, dann könnt ihr hierüber für 30 Cent beziehungsweise kostenlos upgraden. Sobald ihr die Transaktion ausgeführt habt, schlummert die PS5-Version in eurer Bibliothek und wartet nur darauf, dass ihr endlich die Konsole euer Eigen nennt.

Das ist Dead by Daylight

Genre: Horror

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Regulärer Preis: 34,99 Euro

Darum geht's: Dead by Daylight ist eine Horror-Erfahrung, die auf ein interessantes Spielkonzept setzt. Im Mehrspieler tretet ihr immer 4 gegen 1 an. Dabei bestehen die Teams aus vier Überlebenden, die versuchen müssen, Generatoren zu starten, um letztlich fliehen zu können. Das wird aber verhindert durch ein Monster, das von einer weiteren Spielerin/einem weiteren Spieler gesteuert wird. Seit Release wurde das Spiel um viele Monster der Popkultur, wie Freddy Krüger, Ghostface oder auch Pyramid Head aus Silent Hill erweitert.

Habt ihr euch damals bei PS Plus Dead by Daylight gesichert? Und wenn ja, werdet ihr das kostenpflichtige Upgrade von 30 Cent durchziehen oder werdet ihr es sowieso niemals spielen?