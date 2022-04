PS Plus-Überraschung Deep Rock Galactic startet in Season 2 - Lasst euch das nicht entgehen

Deep Rock Galactic erfreut sich größter Beliebtheit – erst recht, seitdem der Koop-Shooter bei PS Plus als Bonus-Spiel mit an Bord war. Auch auf Steam und im Game Pass spielen jede Menge Fans des intergalaktischen Bergbau-Spaßes. Der große Erfolg wird jetzt bald mit dem Start von Season 2 gekrönt und die bringt haufenweise neue Inhalte. Euch erwarten neue Waffen, neue Missionen und auch diverse neue Gegner. Solltet ihr also noch nicht reingeschaut haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein.

Deep Rock Galactic: Season 2 bringt neue Waffen, Gegner und viel mehr

Darum geht's: Deep Rock Galactic bekommt eine zweite Season. Die führt diverse neue Sekundär-Waffen und eine komplett neue Fraktion ein. Bei den sogenannten Rivalen handelt es sich um fiese Roboter, die einen ganz besonderen Boss mitbringen. Außerdem winken natürlich neue Skins, Klamotten, neue Verbesserungen und so weiter.

Am besten seht ihr euch erst einmal den Trailer zu Season 2 von Deep Rock Galactic an:

Was ist Deep Rock Galactic? Ein extrem paßiger Zeitvertreib, den ihr am besten mit drei Freund*innen spielt: Vier Zwerge betreiben Bergbau und müssen sich dabei gegen allerlei Getier zur Wehr setzen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wann startet Season 2? Es dauert nicht mehr allzu lange, bis ihr Hand anlegen könnt. Auf PlayStation und Xbox fällt der Startschuss am 5. Mai.

Das steckt drin: Season 2 bringt eine ganze Menge Neuheiten ins Spiel. Da wären in erster Linie natürlich die neuen Missions-Events und Rivalen-Warnungen, die mit den neuen Gegnern zusammenhängen. Ansonsten erwarten euch aber auch noch vier neue Waffen, neue kosmetische Items, ein Performance Pass, ein Shop-Mineral und mehr.

Neue Waffen: Alle vier Klassen erhalten eine komplett neue Sekundärwaffe. Jeweils mit eigenen neuen Skins, neuen Verbesserungen und so weiter. Engineer : Ihr bekommt mit dem Shard Diffractor einen mächtigen Laser. Gunner : Die Armskore Coil Gun schießt sogar durch Felsen hindurch. Scout : Die Armbrust Nishanka Boltshark X-80 setzt auf verschiedene Bolzen. Driller : Der Wave Cooker kocht Feinde in kürzester Zeit so gar, dass sie platzen.

Alle vier Klassen erhalten eine komplett neue Sekundärwaffe. Jeweils mit eigenen neuen Skins, neuen Verbesserungen und so weiter. Neue Gegner: Die sogenannten Rivalen können bei Events oder als zusätzliche Warnung in Missionen auftreten. Dann bekommt ihr es mit Roboter-Schwärmen und dem riesigen sowie sehr fiesen Nemesis-Roboter zu tun. Außerdem gilt es, Kommunikations-Equipment zu zerstören.

Die sogenannten Rivalen können bei Events oder als zusätzliche Warnung in Missionen auftreten. Dann bekommt ihr es mit Roboter-Schwärmen und dem riesigen sowie sehr fiesen Nemesis-Roboter zu tun. Außerdem gilt es, Kommunikations-Equipment zu zerstören. Neue Items und mehr: Zusätzlich könnt ihr euch natürlich auch wieder neue Cosmetics im Shop kaufen, einen ganzen neuen, kostenlosen Performance Pass sowie Cosmetics-Baum freischalten und das alles mit den neuen Mineralien bezahlen.

Falls ihr nicht auf eine PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series S/X festgelegt seid, könnt ihr auch schon früher als erst am 5. Mai mit der zweiten Season von Deep Rock Galactic loslegen. Auf dem PC beziehungsweise über Steam ist der Launch für den 28. April geplant, aber es geht sogar noch früher: Ab dem 19. April geht eine frühe Testversion im Experimentellen Zweig auf Steam an den Start.

Freut ihr euch auf die zweite Season von Deep Rock Galactic?