Die PS Plus-Spiele für den Monat Dezember sind bekannt und wir sammeln Community-Stimmen. Ein Spiel des neuen Lineups wird gerade ordentlich gefeiert.

Das sind die PS Plus-Spiele im Dezember:

Das klingt auf dem ersten Blick nach einem eher mittelprächtigem Lineup. Doch gerade Titanfall 2 wird gerade von der Community mit großer Freude aufgenommen. Was steckt dahinter?

Was Titanfall 2 so besonders macht

Titanfall 2 ist die Fortsetzung von Respawn Entertainments Shooter aus dem Jahr 2014.

Warum ihr es unbedingt spielen solltet? Wegen des hervorragenden Singleplayers. Titanfall 2 verstrickt euch in eine der besten Shooter-Kampagnen aller Zeiten.

Um was geht's? Hierbei schlüpft hier in die Rolle eines Grenzsoldaten, der unbedingt Titan-Pilot werden will und im Laufe der Kampagne mit einem Titan der Vanguard-Klasse auf eine halsbrecherische Mission geschickt wird.

Als großer Star der Geschichte entpuppt sich die Beziehung zwischen dem Piloten und seinem Titan. Untypisch für einen Shooter wird die Story sehr rührend erzählt und schafft es eindrucksvoll, dass wir wirklich eine emotionale Bindung zu einer künstlichen, mechanischen Figur aufbauen - und macht dabei auch noch auf spielerischer Ebene Spaß.

Wie spielt es sich? Die Story von Titanfall 2 erleben wir entweder als Fußsoldat oder indem wir die Kontrolle des Titans übernehmen. Während wir in der Rolle des Piloten flink und elegant Wände auf und ab laufen und in klassischer Shooter-Manier Gegner über den Haufen ballern, fahren wir auf dem Sitz des Titans größere Geschütze auf und ballern mit Raketen und Co. unsere Feinde zu Klump.

Das sagen die Fans zu Titanfall 2

Entsprechend begeistert sind in erster Linie diejenigen, die die emotionale Story bereits kennen und sich nun darüber freuen, dass Titanfall dank PS Plus endlich mehr Spieler erreicht.

Stimmen aus der GamePro-Community

Robotninja: "Titanfall ist einfach ein unglaublich gutes Spiel und ich finde es ausgesprochen schade, dass dieser Titel so wenig Zuspruch gefunden hat, dass es eigentlich schon verramscht wurde. Auch im Multiplayer eine absolute Granate mit einem tollen und fairen System [...]"

"Titanfall ist einfach ein unglaublich gutes Spiel und ich finde es ausgesprochen schade, dass dieser Titel so wenig Zuspruch gefunden hat, dass es eigentlich schon verramscht wurde. Auch im Multiplayer eine absolute Granate mit einem tollen und fairen System [...]" Chrissi_XXY: "Also die Kampagne bei Titanfall 2 sucht echt Seinesgleichen. So viele gute Ideen und so gut umgesetzt. Spielt es ruhig, Ihr werdet es nicht bereuen. :)"

"Also die Kampagne bei Titanfall 2 sucht echt Seinesgleichen. So viele gute Ideen und so gut umgesetzt. Spielt es ruhig, Ihr werdet es nicht bereuen. :)" Torheit: "Titanfall 2 ist für mich einer der rundesten und besten Ego-Shooter die es gibt und der vermutlich beste den kaum jemand gespielt hat. Die Geschwindigkeit, das Moveset, die Inszenierung, das Leveldesign (!) und all' die coolen Ideen die hier drin stecken. Selbst in den späteren Leveln führt das Spiel noch richtig coole Ideen ein, die das Spielgefühl aufmischen... Und dann noch die Beziehung zu BT, die mich total unverhofft wirklich abgeholt hat. [...]

"Titanfall 2 ist für mich einer der rundesten und besten Ego-Shooter die es gibt und der vermutlich beste den kaum jemand gespielt hat. Die Geschwindigkeit, das Moveset, die Inszenierung, das Leveldesign (!) und all' die coolen Ideen die hier drin stecken. Selbst in den späteren Leveln führt das Spiel noch richtig coole Ideen ein, die das Spielgefühl aufmischen... Und dann noch die Beziehung zu BT, die mich total unverhofft wirklich abgeholt hat. [...] Kamaluq: "Für die Kampagne werde ich Titanfall gerne mal anspielen. Wenn mich mein ganzer liegengelassener Kram nicht davon abhält :)"

Stimmen aus dem PS Plus-Subreddit

samxvn: "Nice, ich wollte die Titanfall 2-Kampagne schon ewig spielen, jetzt habe ich die Chance dazu!"

"Nice, ich wollte die Titanfall 2-Kampagne schon ewig spielen, jetzt habe ich die Chance dazu!" matthew89: "Titanfall 2 ist wahrscheinlich der beste First Person-Shooter aller Zeiten, aber viele haben ihn wegen seines schrecklichen Release-Datums nicht gespielt."

Natürlich finden sich immer enttäuschte Stimmen, wenn es um das PS Plus-Lineup geht. Aber von einem Großteil wird Titanfall 2 in die Arme geschlossen. Schön!

Warum haben damals nur so wenig Spieler Titanfall 2 gezockt?

Titanfall 2 lief trotz seiner fantastischen Story-Kampagne bislang eher unter ferner liefen.

Ein Grund? Wie Reddit-User "matthew89" schon schreibt, lag das unter anderem am ungünstigen Release-Zeitraum des Mech-Shooters.

Titanfall 2 erschien am 28. Oktober 2019. Um diese Zeit herum kamen unter anderem jedoch außerdem Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare heraus - zwei Ableger sehr beliebter und langjähriger Shooter-Reihen, die deshalb natürlich deutlich größere Aufmerksamkeit auf sich zogen.

