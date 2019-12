PS Plus Dezember 2019: Die Gratis-Spiele sind jetzt live

Jetzt ist es auch soweit und die beiden Spiele Titanfall 2 und Monster Energy Supercross sind im PlayStation Store als Gratis-Download verfügbar - natürlich nur für Spieler mit bestehendem PS Plus-Abo.

Originalmeldung:

Nach der offiziellen Bekanntgabe des neuen PS Plus-Lineups müssen User für gewöhnlich noch eine knappe Woche verstreichen lassen, bis die Gratis-Titel im PS Store landen. Das Warten ist nun aber (fast) vorbei. Die PS Plus-Spiele im Dezember werden am heutigen Dienstag, den 03. Dezember im PS Store veröffentlicht.

Das sind die PS Plus-Spiele im Dezember:

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele veröffentlicht? Eine konkrete Zeit wissen wir nicht. In der Regel werden die PS Plus-Titel des Vormonats aber um die Mittagszeit herum durch die neuen Spiele ersetzt. Wir rechnen damit, dass die Dezember-Titel gegen 12 Uhr im PS Store veröffentlicht werden. So war es zumindest in der Vergangenheit meist der Fall.

Info: Sobald das neue PS Plus-Lineup im PlayStation Store zum Download bereit steht, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Die PS Plus-Spiele im Dezember 2019

Hier möchten wir euch die beiden PS4-Spiele noch einmal genauer vorstellen, damit ihr entscheiden könnt, ob sie sich für euch lohnen oder ihr euch den Download sparen könnt.

Titanfall 2

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Download-Größe: 34,20 GB

34,20 GB Regulärer Preis (PS Store): 19,99 Euro

19,99 Euro Unsere Test-Wertung: 88

Titanfall 2 ist die Fortsetzung von Respawn Entertainments (SW Jedi: Fallen Order) Shooter aus dem Jahr 2014. Erneut geht es um Multiplayer-Schlachten in einer fernen Zukunft, in der Regierungen von Konzernen abgelöst wurden und der namensgebende Titan-Kampfroboter entscheidendes Gameplay-Element ist. Doch Titanfall 2 bietet auch abseits des Mehrspieler-Modus ein echtes Highlight.

Eine Singleplayer-Kampagne der Extraklasse: Neben dem Multiplayer bietet Titanfall 2 aber auch eine der besten Shooter-Kampagnen aller Zeiten, die ihr natürlich komplett offline spielen könnt.

Um was geht's? Ihr schlüpft in die Rolle eines Grenzsoldaten, der unbedingt Titan-Pilot werden will und im Laufe der Kampagne mit einem Titan der Vanguard-Klasse auf eine halsbrecherische Mission geschickt wird. Dabei ist vor allem die Bindung der beiden der große Star der Geschichte, der ihr unbedingt nebem dem sehr guten Multiplayer eine Chance geben solltet.

Für wen sich Titanfall 2 lohnt & für wen nicht

Der Ego-Shooter ist sowohl für all jene interessant, die packende Multiplayer-Schlachten mögen und bietet zudem mit einer hervorragenden Shooter-Kampagne eine Menge Spielspaß für Singlepayer-Fans. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr dem SciFi-Genre nicht abgeneigt seid und schnelle Ego-Shooter mit Wallruns nicht auf eurer No Go-Liste stehen.

Mehr Infos findet ihr im Test zu Titanfall 2.

Monster Energy Supercross

Genre: Rennspiel

Rennspiel Download-Größe: 8,54 GB

8,54 GB Regulärer Preis (PS Store): 49,99 Euro

49,99 Euro Metacritic-Score: 67

Mit Monster Energy Supercross bekommt ihr in diesem Monat bei PS Plus das offizielle Spiel der Supercross-Serie gratis. Enthalten sind die Fahrer der 250Sx und der 450Sx-Klasse samt der offiziellen Strecken. Gespielt wird entweder offline gegen KI-Gegner oder online gegen andere Spieler.

Für Bastler: Neben der Action auf der Strecke steht euch ein Editor zur Verfügung. Hier wählt ihr euer Stadion, erschafft eure eigene Strecke und teilt sie anschließend online mit euren Freunden.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht

Habt ihr früher Motocross Madness gefeiert oder mögt die MX vs. ATV-Reihe, dann solltet ihr Monster Energy Supercross eine Chance geben. Auch Rennspiel-Fans, die sich auf neue Pfade abseits der üblichen Verdächtigen wie Gran Turismo, Forza oder der Formel 1-Spiele begeben wollen, bekommen hier die Chance Neues kennenzulernen.

Wer mit virtuellem Racing allerdings nichts anfangen kann, für den ist ME Supercross keine Option.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist neben PS Now (Cloud Gaming) Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise & Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.

