PS Store Sale: Auf einen der besten Singleplayer-Shooter gibt's gerade satte 85% Rabatt

Titanfall 2 ist für Tobi auch über sechs Jahre nach Release immer noch einer der besten Solo-Shooter überhaupt.

Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: Im PS Store läuft gerade wieder ein großer Sale, bei dem ihr viele Spiele zu einem deutlich vergünstigen Preis ergattern könnt. Die Spiele-Bandbreite reicht dabei von großen Triple-A-Produktionen wie Red Dead Redemption 2 bis hin zu kleineren Indie-Titeln.

Die Fülle an Spielen lädt dabei zum stöbern ein und auch ich habe das in den letzten Tagen gemacht. Und über ein Angebot bin ich dabei besonders gestolpert. Weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis fast schon außergewöhnlich gut finde.

Titanfall 2 für nen Appel und nen Ei

Naja, ein bisschen mehr müsst ihr das famose Titanfall 2 zwar schon investieren, viel mehr ist es aber auch nicht.

Titanfall 2: Ultimate Edition

Preis: 4,49 statt 29,99 Euro (85% Rabatt)

Bis wann gilt das Angebot? Wie die anderen Sale-Angebote auch könnt ihr euch die Titanfall 2: Ultimate-Edition bis zum 8. Juni 2023 um 00:59 Uhr MESZ zum Vorzugspreis sichern.

In Sachen Kampagne macht Titanfall 2 keiner was vor

Darum geht's: In den Titanfall-Spielen hüpfen menschliche Piloten in riesige Mechs – Titans genannt – und geben sich in actiongeladenen Duellen mit mächtigen Waffen auf die Omme. Während der erste Teil komplett auf Multiplayer setzte, hat Titanfall 2 auch eine geradlinige Solo-Kampagne. Und die ist wirklich Spitze.

Das liegt weniger an der Story, in der ihr als Jack Cooper dem Industriekonglomerat IMC das Handwerk legen und einen Krieg beenden müsst. Der Plot ist nämlich bestenfalls mittelmäßig. Was Entwickler Respawn aber in Sachen Inszenierung und spielerischer Abwechslung auffährt, gehört auch über sechs Jahre nach dem Release zum besten, was es im Shooter-Kampagnen-Bereich so gibt.

Titanfall 2 - Launch-Trailer »Werde Eins« mit viel Bang Bang

Ihr fetzt euch beispielsweise mit den Gegner auf den Tragflächen von Kampfschiffen, löst kleinere Rätsel und müsst sogar kleinere Hüpfpassagen meistern. Dass das so viel Spaß macht liegt auch an der hervorragenden Spielbarkeit. Der Wechsel zwischen Mech-Cockpit und Ego-Shooter-Einlagen funktioniert wunderbar fließend, der Pilot ist sehr wendig und nutzt beispielsweise Wallruns, die Kämpfe sind fein dosiert und die Waffenauswahl gelungen.

Das resultiert dann in einer zwar recht kurzen (knapp 6 Stunden), aber ungemein unterhaltsamen Kampagne, die man für die knapp 5 Euro unbedingt mitnehmen sollte.

Und was ist mit Multiplayer?

Auch für Multiplayer-Fans schnürt Titanfall 2 unter anderem mit zahlreichen Maps und Modi ein dickes Paket, ihr solltet aber vorsichtig sein. Denn lange Zeit wurden die Server Hackern kontrolliert, sodass es keinen Spaß machte, online in Titanfall 2 unterwegs zu sein. Ob sich die Situation mittlerweile gebessert hat, haben wir nicht verifizieren, seht den Shooter aber lieber als reines Kampagnen-Erlebnis.

