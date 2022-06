PS Plus: Sichert euch jetzt den doppelten Rabatt auf 266 PS4- + PS5-Spiele

Der PlayStation Store hat heute einen neuen Sale mit 266 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet. Das Besondere dabei: Wenn ihr PS Plus abonniert habt, bekommt ihr auf alle Deals den doppelten Rabatt. Die Aktion läuft noch bis 1 Uhr morgens am 23. Juni. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Sonderangebote findet ihr hier:

Bloodborne

Das von From Software (Dark Souls, Elden Ring) stammende Bloodborne gehört zu den großen Exklusivhits der PS4-Generation. Das Action-Rollenspiel besticht schon auf den ersten Blick durch sein hervorragendes, düsteres Artdesign: Wir erforschen die von einer Seuche heimgesuchte Stadt Yharnam, die wie eine albtraumhafte Version des viktorianischen London wirkt. Auch wenn es Schusswaffen gibt, bekämpfen wir die grotesken Monster, die in den engen Straßen auf uns warten, vor allem im Nahkampf. Das Tempo ist dabei etwas höher als in Dark Souls, ausweichen ist nun wichtiger als blocken. Der Schwierigkeitsgrad ist abermals sehr hoch, Versagen wird sogar noch härter bestraft als in Dark Souls. Man braucht also Frustresistenz.

Horizon: Zero Dawn Complete Edition

Falls Horizon: Forbidden West euch Lust darauf gemacht hat, den Vorgänger noch nachzuholen, könnt ihr jetzt die Horizon: Zero Dawn Complete Edition mit PS Plus für nur 7,99€ bekommen. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch das umfangreiche Add-On The Frozen Wilds, das uns Schnee- und Eislandschaften erkunden lässt. In Horizon Zero Dawn erforschen wir eine Welt mit scheinbar primitiven Zivilisationen, in der allerdings riesige Roboter in Gestalt von Dinosauriern ihr Unwesen treiben. Dabei stoßen wir immer wieder auf die Überreste einer längst untergegangenen, hochtechnisierten Kultur, deren Geheimnisse wir lüften müssen, um die Menschheit vor den immer aggressiver werdenden Maschinenwesen zu retten.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe Edition

Das neue, erst im April erschienene LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr in der Deluxe Edition günstiger. Diese enthält neben dem Hauptspiel sieben zusätzliche Charakterpakete. Im GamePro-Test haben wir das Action-Adventure zum besten LEGO-Spiel seit Jahren gekürt, was sowohl an der hervorragenden Präsentation als auch am eindrucksvollen Umfang liegt. Wir dürfen alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen und frei wählen, mit welcher wir beginnen wollen. In den Kämpfen sorgen die neuen Kombos für mehr Tiefgang, außerdem bringen die Raumschlachten Abwechslung ins Spiel. Natürlich werden die bekannten Geschichten abermals mit einer ordentlichen Dosis vom LEGO-typischen Humor gewürzt.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Gleich nochmal Star Wars: Für Jedi: Fallen Order bezahlt ihr aktuell nur noch 9,99€, falls ihr PlayStation Plus habt. Das Actionspiel bot bei seinem Erscheinen nach jahrelanger Durststrecken endlich wieder ein vollwertiges Singleplayer-Abenteuer im Star-Wars-Universum. Als junger Jedi Cal besuchen wir mit unserem Raumschiff verschiedene Planeten, auf denen wir Geheimnisse lüften und natürlich massenhaft Feinde bekämpfen. Als echter Jedi benutzt Cal natürlich keine Schusswaffen, sondern verlässt sich ganz auf seine Machtkräfte und auf sein Lichtschwert. Die spannenden Lichtschwertduelle sind eines der Highlights des Spiels, die verschiedenen Kampfstile sorgen dabei für Tiefgang.

GTA 5 Premium Edition + CashCard „Der Weiße Hai“

Rockstars berühmtes Open-World-Spiel Grand Theft Auto V bekommt ihr in der Premuim Edition zusammen mit der CashCard „Der Weiße Hai“ günstiger. Über die Qualität des Gangsterepos, in dem wir in Gestalt der drei sehr unterschiedlichen Schwerstkriminellen Trevor, Michael und Franklin versuchen, uns die Kontrolle über die Großstadt Los Santos oder besser gleich den ganzen fiktiven Bundesstaat San Andreas zu sichern, braucht man wohl nicht mehr viel zu sagen. Bis heute beeindruckt die offene Spielwelt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Lebendigkeit und ihre vielen Details. Die CashCard „Der Weiße Hai“ bringt euch 1.250.000 GTA$ für GTA Online. Ihr Einzelpreis liegt bei 14,99€.

Devil May Cry 5 + Vergil

Devil May Cry 5 bekommt ihr inklusive Vergil-DLC, der einen weiteren spielbaren Charakter ins Spiel bringt, jetzt mit PS Plus für nur 9,59€. Das Actionspiel punktet nicht zuletzt durch seine coole Inszenierung: Ihr bekommt aufwendige Cutscenes, einen treibenden Soundtrack, düstere Levels, kreativ designte Dämonen und vor allem Protagonisten, die nie um einen passenden Oneliner verlegen sind. Auch das Kampfsystem mit seinen vielen freischaltbaren Kombos und seinen spektakulären Spezialattacken ist abermals sehr gelungen. Das Einzige, woran es Devil May Cry fehlt, ist Abwechslung, denn im Grunde sind wir nur mit Dämonenschnetzeln beschäftigt. Immerhin gibt es drei (bzw. vier mit Vergil) recht unterschiedliche spielbare Charaktere.

Metro Exodus Gold Edition

Mit der Metro Exodus Gold Edition bekommt ihr mit PS Plus für 10,39€ neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-DLCs Sam’s Story und The Two Colonels. In Metro Exodus verlassen wir die düsteren Metrotunnel unter Moskau und machen uns mit dem Zug auf eine Reise quer durch das postapokalyptische Russland, um nach einem einigermaßen sicheren Platz zum Leben für unsere kleine Gruppe zu suchen. Dabei erkunden wir weite, offene Gebiete in Wüsten, Wäldern und Sumpflandschaften, in denen durch die Spuren früherer Bewohner eine bedrückende Endzeitatmosphäre entsteht. Ab und an gibt es aber auch noch den üblichen Horror in finsteren Tunneln und Höhlen, für den die Vorgänger bekannt sind.

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Bei Crash Team Racing: Nitro Fueled handelt es sich um eine Neuauflage des ursprünglich für PS1 erschienenen Kart Racers, die allerdings um Strecken aus dem für PS2 erschienenen Nachfolger Crash Nitro Kart erweitert wurde. Technisch wurde das Remake komplett runderneuert und auf den Stand der PS4-Generation gebracht, die bunte Optik wurde sehr hübsch umgesetzt. Am Gameplay der temporeichen Arcade-Rennen mit vielen Power Ups hat sich hingegen nicht viel geändert. Eindrucksvoll ist zudem der Umfang: Ihr bekommt nicht nur viele verschiedene Kurse, sondern auch abwechslungsreiche Modi, zu denen neben normalen Rennen und Time Trials auch Capture the Flag und Last Kart Standing gehören.

GreedFall

Im Open-World-Rollenspiel GreedFall starten wir in einer an das barocke Europe erinnernden Welt, in der es aber neben frühen Schuswaffen auch Magie gibt, und brechen zu einer Kolonie auf einer weit entfernten Insel auf, um dort nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Seuche zu suchen. Die Landschaft und die kaum berührte Natur der Insel sind hübsch in Szene gesetzt, in den Städten und Innenräumen der Gebäude fällt jedoch das wohl eher geringe Entwicklungsbudget auf. Dafür punktet GreedFall durch spielerische Freiheit: Wir können uns mit verschiedenen Fraktionen wie Seefahrern, Eingeborenen und religiösen Fanatikern anlegen, was Einfluss auf die Geschichte hat. Auch bei den Missionen stehen uns stets verschiedene Lösungswege offen.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom – Prince’s Edition

Mit der Prince’s Edition von Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen The Lair of the Lost Lord und The Tale of a Timeless Tome. Ni no Kuni 2 ist ein JRPG, das trotz seines farbenfrohen, niedlichen Looks eine erwachsene Geschichte rund um Krieg und Machtgier erzählt. Das Besondere am Spiel ist, dass wir nicht nur umherziehen und Monster verkloppen, sondern auch als König unser Reich verwalten und unsere Truppen befehligen. Dadurch können wir uns wie ein echter Herrscher fühlen. JRPG-Veteranen könnten sich in den Kämpfen der ersten Spielhälfte allerdings etwas unterfordert fühlen, erst später steigt der Schwierigkeitsgrad langsam an.