PS Plus im Januar 2026 - Bonus-Spiel ist über Nacht überraschend aus der Bibliothek verschwunden und Community ist verwundert

Aktuell ist ein Bonus-Titel aus der PS Plus Extra-/Premium-Bibliothek verschwunden.

Die PlayStation Plus-Community vermisst gerade in mehreren Regionen ein Bonus-Spiel. Dieses ist anscheinend über Nacht ohne Vorwarnung aus der PS Plus-Extra- und Premium-Bibliothek entfernt wurden. Aber es gibt Hoffnung, dass es zurückkehrt.

PS Plus Extra-Titel fliegt ohne Vorwarnung raus - daran liegt's wahrscheinlich

Bei dem verschwundenen Extra-Titel handelt es sich um das Roguelite Endless Dungeon: Definitive Edition. Dieses kann zum Zeitpunkt des Schreibens in mehreren Regionen nicht mehr via Extra-/Premium ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden und ist nur zum regulären Preis von 14,99 erhältlich.

Bei uns ist der Roguelite-/Tower Defense-Titel ebenfalls aus der Bibliothek verschwunden, wir haben sowohl in der Browser-Variante des PS Stores als auch auf der PS5 nachgeschaut. Auch in Großbritannien und Indien ist der Titel aktuell nicht via Extra-Abonnement verfügbar.

Endless Dungeon: Definitive Edition gehört dabei nicht zu den regulären PS Plus Extra-Abgängen. Denn erst am 20. Januar (also am Tag der Freischaltung der Januar 2026-Spiele von Extra/Premium) werden ältere Bonus-Titel aus dem Aufgebot des kostenpflichtigen Service entfernt.

Warum ist das Roguelite also einfach so verschwunden? Hierbei handelt es sich womöglich um einen Glitch (via PlayStationLifestyle). Sprich: Es besteht die Chance, dass Endless Dungeon wieder in der Extra-Bibliothek landet.

Der Grund: Mehrere Mitglieder des Service berichten, dass sie sich Endless Dungeon zuvor via Extra-Abo gesichert haben und weiterhin zocken können. Diejenigen, die den Titel nicht zur Bibliothek hinzugefügt haben, können das aktuell nicht. Es dürfte sich also um eine Art Glitch handeln.

PlayStation Lifestyle vermutet, dass Sony im Hintergrund interne Daten des Spiels für den PlayStation Store aktualisiert hat, was zu einer temporären Entfernung des Spiels geführt haben könnte. Ähnliches ist in der Vergangenheit bereits mit Sayonara Wild Hearts passiert, das nach seinem Verschwinden aus der Extra-Bibliothek allerdings erst nach einer Woche wieder hinzugefügt wurde.

Eine Übersicht über die Extra- und Premium-Titel des Dezember 2025-Lineups findet ihr übrigens hier:

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Januar 2026 enthüllt?

Die PS Plus Extra- und Premium-Titel des Januar 2026-Aufgebots werden am morgigen Mittwoch, dem 14. Januar 2026, enthüllt. Am darauffolgenden Dienstag, dem 20. Januar, werden die frischen Bonus-Titel dann für entsprechende Abonnent*innen im PS Store freigeschaltet.

