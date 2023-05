Dieses neue PlayStation-Exclusive kommt in ersten Tests richtig gut an und ist ab heute bei PS Plus

Ab heute gehen die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im Mai 2023 online, darunter das sehr gute Humanity.

Heute erscheinen die neuen Bonus-Spiele für PlayStation Plus Extra/Premium im Mai 2023. Und darunter befindet sich unter anderem mal wieder ein Day One-Release, also ein Spiel, das heute seinen Release feiert und direkt bei PS Plus Extra/Premium landet.



Um welches Spiel geht es? Gemeint ist Humanity, das in ersten Tests richtig gute Wertungen absahnen konnte. Und so viel vorab: Um ein gewöhnliches Spiel handelt es sich hierbei definitiv nicht.

Alle Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Mai 2023 findet ihr übrigens hier in der Übersicht:

Das steckt hinter Humanity

2:53 Humanity: Abgefahrene Trailer zeigen das etwas andere PS Plus-Spiel

Genre: Puzzle, Action-Platformer

Puzzle, Action-Platformer Plattformen: PS4, PS5, PSVR 2 und PC

Darum geht's: Humanity verfolgt ein eher ungewöhnliches Spielprinzip, das sich nicht in ein konkretes Genere pressen lässt, die Macher beschreibe es als Mix aus Puzzlespiel und Action-Platformer.

Dabei schlüpfen wir in das flauschige Fell eines Shiba Inus, dessen ehrenvolle Aufgabe es ist, eine riesige Gruppe von Menschen in vorgefertigten Levels an Gefahren vorbei zu lotsen und heil ans Ziel zu bringen. Daneben gibt es auch einen Editor, in dem ihr euch eigene Levels bauen könnt.

So schneidet Humanity in ersten Reviews ab

IGN 9/10 Game Informer 8.5/10 TheSixthAxis 8/10 Shacknews 9/10 God is a Geek 8.5/10 Push Square 8/10

Open Critic/Metacritic: Auf Open Critic liegt Humanity aktuell bei 84 Punkten (basierend auf 14 Kritiken) und auf Metacritic ebenfalls bei 84 Punkten (basierend auf 11 Kritiken).*

*Abgerufen am 16. Mai 2023 um 8:45 Uhr.

Das ungewöhnliche Puzzle/Platforming-Spielprinzip kommt in der internationalen Presse gut an: "Humanity ist eine schöne und moderne Neuinterpretation von Lemmings, die viele verschiedene Genres in ihren cleveren Puzzles miteinander vereint. Und der starke Level-Editor hat schwindelerregendes Potenzial", schreibt beispielsweise IGN.

"Ich habe war seit Portal 2 und The Talos Principle nicht mehr so beeindruckt von einem Puzzle-Spiel und habe mich so herausgefordert gefühlt", heißt es auf Shacknews.

