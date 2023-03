PS Plus Essential im April 2023 - Diese Spiele für PS4/PS5 will die Community jetzt, und ihr?

Die Fans haben einige Favoriten.

In der nächsten Woche werden die für April kommenden Essential-Spiele für das PS Plus-Abo enthüllt. In einem Subreddit führt die Community schon seit Längerem eine Liste an Spielen, von denen sie glaubt, dass sie Teil des PS Plus-Programmes werden.

Wann werden die Essential-Spiele für April 2023 enthüllt? Sony wird die Titel am 29. März 2023 enthüllen. Sollte die Enthüllung zur traditionellen Uhrzeit erfolgen, findet sie um 17:30 Uhr deutscher Zeit statt.

Community setzt auf Sekiro: Shadows Die Twice

5:16 Sekiro - Vorbereitung auf den Release: Neuer Trailer bringt euch die Kampftechniken des Ninjas bei

Nach dem großen Erfolg von Elden Ring macht es für viele Fans Sinn, dass ein anderer Titel von From Software ins PS Plus-Angebot aufgenommen wird. Viele glauben deshalb, dass sich Sekiro: Shadows Die Twice unter den Kandidaten befindet.

Zwei weitere Titel, die häufiger genannt werden, sind Cuphead und Hades. Ansonsten sind die Wünsche und Vorschläge der Community bunt gemischt. Viele haben das Pech, dass genau die Spiele ins PS Plus-Angebot kommen, die sie kürzlich gekauft haben.

Weitere Vorschläge der Community:

Bislang ist bekannt, dass Meet your Maker definitiv eines der PS Plus Essential-Spiele sein wird. Der Titel ist ein Multiplayer-Shooter, in dem ihr den Außenposten des gegnerischen Teams überfallen müsst, um euch ihren Loot zu sichern. Gleichzeitig muss die eigene Basis aufgebaut und verteidigt werden.

2:05 Meet Your Maker: Endzeit-Ninjas erobern grausame Festungen, die ihr selbst baut

Sichert euch die PS Plus Essential-Spiele aus März 2023

Im Essential-Abo können wir noch bis zum April 2023 die folgenden Titel herunterladen:

Für Abonnierende von PS Plus Premium und Extra gibt es eine Vielzahl weiterer Spiele, auf die sie gegen Extrakosten Zugriff haben.

In einer Übersicht verraten wir euch, was die einzelnen Abomodelle bieten und welchen Preis ihr für sie zahlen müsst. In dem Artikel listen wir euch zusätzlich auf, auf welche Spiele ihr Zugriff bekommt, wenn ihr ein bestimmtes Abomodell gewählt habt.

Was denkt ihr: Welche Spiele stoßen im April 2023 dazu?